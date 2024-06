Tutkimus: Koiriin suhtaudutaan työpaikoilla myönteisesti – silti lähes joka viides työpaikka ei salli lemmikkejä

Norstat tutki huhti-toukokuun taitteessa lemmikkiruoka- ja välipalayhtiö Mars Finland Oy:n toimeksiannosta koiranomistajien kokemuksia koiran kanssa elämisestä kaupungeissa sekä asenteita koiria kohtaan eri yhteiskunnan osa-alueilla.

Harva ottaa koiran säännöllisesti mukaan töihin

Koiranomistajilta vain 6 % kertoi ottavansa koiran mukaan töihin vähintään kerran viikossa, ja 5 % vähintään kerran kuukaudessa. 13 % ottaa koiransa mukaan töihin muutaman kerran vuodessa. Huomattavasti suurempi osa, 41 % omistajista, kertoi ettei tuo koiraansa työpaikalle koskaan.

Yleisin syy siihen, että koiraa ei oteta mukaan, on se, ettei työpaikan ympäristö ole koiralle sopiva. Niistä vastaajista, jotka eivät ota koiraansa työpaikalle koskaan, 58 % listasi syyksi epäsopivan ympäristön. Moni omistajista nosti esille toiveen koiraystävällisiin tiloihin panostamisesta. Vastaajista monet toivoivat, että työnantajat voisivat tarjota koirille omat rauhalliset tilat lepäämiseen ja leikkimiseen sekä esimerkiksi ruoka- ja juomakipot.

Epäsopivan ympäristön lisäksi lähes kolmasosa (32 %) kokee, että koiran tuominen työpaikalle ei ole yleisesti hyväksyttyä. Kaikilla työpaikoilla koirien läsnäolo ei ole muodostunut normiksi, jolloin koiran mukaan ottaminen saattaa tuntua vieraalta. Osa omistajista toi avoimissa vastauksissa ilmi, että työpaikat eivät usein viesti lemmikkiystävällisyydestä, jolloin ei ole varmuutta siitä, onko koiran tuominen sallittua ja hyväksyttyä. Toisaalta moni omistaja iloitsi siitä, että koiria näkee työpaikalla säännöllisesti ja niistä on tullut kiinteä osa työyhteisöä.

Lähes viidesosa työpaikoista ei salli lemmikkejä

Usein koiran työpaikalle tuominen ei ole kiinni omistajien preferensseistä, sillä monelle työpaikalle lemmikkien tuominen ei ole tuloksien perusteella sallittua. Lähes viidesosa (19 %) vastaajista kertoi, ettei omalle työpaikalle saa tuoda lemmikkejä. Monella työpaikalla esimerkiksi työn luonne tai allergiset työntekijät eivät mahdollista lemmikkien ottamista mukaan. Toisaalta joissakin työpaikoissa lemmikkiystävällisyyttä ei ole välttämättä edes harkittu, vaikka se voisi olla mahdollista.

Mars Finlandin maajohtaja Hanna Pärssinen ajattelee, että työpaikan positiivinen suhtautuminen lemmikkeihin voi olla kilpailuvaltti rekrytoinnissa ja työntekijöiden sitouttamisessa. Pärssinen kuitenkin muistuttaa, että työpaikalle kannattaa luoda selkeät käytännöt, jotta sekä lemmikit että työntekijät viihtyvät toimistolla.

’’Esimerkiksi Marsin toimistolla on määritelty tilat, joissa lemmikit saavat oleskella ja toimistolle on hankittu runsaasti erilaisia tarvikkeita ja virikkeitä lemmikeille. Lähtökohtaisesti lemmikit ovat tervetulleita lähes kaikkiin toimiston tiloihin, allergiahuoneita lukuun ottamatta. Lemmikeille mielekkääseen ympäristöön panostamisen lisäksi olemme luoneet yhteiset pelisäännöt toimiston siisteyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamiseksi’’, Pärssinen kertoo.

Lemmikit nähdään työhyvinvointia ja tehokkuutta tukevina tekijöinä

Koiranomistajien lisäksi tutkimuksessa kysyttiin myös muiden kuin koiranomistajien näkemystä lemmikeistä työpaikalla. Yli puolet (55 %) suhtautuu myönteisesti siihen, että työpaikalle saisi tuoda lemmikkejä. Lähes neljännes (23 %) kertoi, että suhtautuisi kriittisesti.

Vastaajat kokivat, että lemmikkien läsnäolosta työpaikalla on hyötyä työntekijöiden hyvinvoinnille ja tehokkuudelle. Koiranomistajista 68 % oli sitä mieltä, että lemmikkien läsnäololla on positiivinen vaikutus, kun taas henkilöistä, jotka eivät omista koiraa 52 % oli tätä mieltä.

’’Tulokset ovat samansuuntaisia kuin Marsin kokemukset. Toimistomme ovat olleet lemmikkiystävällisiä jo lähes 15 vuotta, ja sinä aikana lemmikkien positiiviset vaikutukset paitsi työntekijöidemme hyvinvoinnille myös organisaatiokulttuurillemme ovat tulleet selkeästi näkyviin. Tätä havaintoa tukee myös Mars Petcaren CESAR-brändin tutkimus, jonka mukaan lemmikki työpaikalla lisää onnellisuutta, vähentää stressiä, kannustaa pitämään taukoja sekä tukee sosiaalista kanssakäymistä toimistolla’’, sanoo Hanna Pärssinen.

Tietoa tutkimuksesta

Kyselytutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa 2024 online-paneelina. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1 013 vastaajaa, joista 69 % oli koiranomistajia ja 31 % henkilöitä, jotka eivät omista koiraa. Vastaukset kerättiin Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa asuvilta henkilöiltä (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori). Kyselytutkimuksen toteutti Norstat-tutkimusyritys Mars Finland Oy:n toimeksiannosta.

Tietoa Marsin Better Cities For Pets -hankkeesta

’’Better Cities for Pets’’ on Marsin hanke, jonka tavoitteena on tehdä kaupungeista lemmikkiystävällisempiä ja kestävämpiä. Hanke keskittyy parantamaan sekä ihmisten että heidän lemmikkieläintensä elämänlaatua edistämällä yhteiskuntaa, joissa eläimet viihtyvät ja ovat tervetulleita. Hankkeen sisällä muun muassa luodaan viheralueita, parannetaan hoidon saatavuutta ja edistetään lakialoitteita ja toimintaperiaatteita, jotka tukevat vastuullista lemmikkieläinten omistusta. Better Cities For Pets -hankkeen tavoitteena on luoda kaupunkeja, joissa ihmiset ja eläimet voivat elää onnellista ja tervettä elämää.