Hyvinkään kaupungilla työskenneelle sivistystoimenjohtajalle Pentti Haloselle myönnettiin ansiomerkki kiitoksena luottamushenkilötyöstä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarissa

Keskuskauppakamarin myöntämä pronssinen ansiomerkki on kunnianosoituksemme ja kiitoksemme Pentti Haloselle. Haluamme tällä huomionosoituksella antaa kiitoksemme hänen tekemästään määrätietoisesta luottamushenkilötyöstään, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Pentti on ollut kauppakamarimme aktiivinen luottamushenkilö aiemmassa Koulutusasiain- ja nykyisessä Osaamisvaliokunnassa. Hänellä on ollut vahva usko, että elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyön voiman avulla tämä talousalue pärjää myös tulevaisuudessa.

Penttiä siteeraten ”Kauppakamari ja erityisesti Osaamisvaliokunta ovat olleet hyvin hereillä valtakunnan ja oman talousalueen koulutustarpeista ja elinvoiman näkymistä. Alueen koulujen ja oppilaitosten kanssa on tilanteen ja tarpeen mukaan yritetty ennakoida, mitä nopeasti muuttuva työelämä ja yritykset meiltä odottavat. Kaikkea tarpeita ei voi toteuttaa, mutta yhteistyössä tämä talousalue pärjää tulevaisuudessakin”.

Pentti on avoin ja lähestyttävä persoona. Kauppakamarimme on saanut nauttia tästä hersyvän huumorin kautta asiapitoisia kehittämisajatuksia esiin nostavasta luottamushenkilöstä. Kiitämme Penttiä yhteistyöstä, uskomme että Hyvinkäällä on helppo jatkaa sitä työtä, jota Pentti on osaltaan tehnyt niin hyvinkääläisten osaamisen edistäjänä.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari toivoo Pentille mukavia vapaaherran päiviä.

Ansiomerkki luovutettiin Pentti Haloselle Hyvinkään kaupungintalolla keskiviikkona 19.6.2024. Merkin luovutti Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Keskuskauppakamarin ansiomerkki on lainsäädäntöön perustuva virallinen tunnustus koko maan elinkeinoelämältä.