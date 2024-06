3stepIT ja Skytech Control yhdistävät voimansa työntekijäkeskeisten automaatio- ja digiratkaisujen palvelutarjoajana

Johtava suomalainen IT-kiertotalousratkaisuja tarjoava palveluyritys 3stepIT on tänään ilmoittanut strategisesta kumppanuudesta työntekijäkeskeisiä automaatio- ja digiratkaisuja tarjoavan norjalaisyhtiö Skytech Controlin kanssa. Yhteistyön myötä 3stepIT voi tarjota asiakkailleen entistä laajemman palveluvalikoiman.

Uusi 3stepIT Control -palvelu perustuu Skytech Controlin kehittämään teknologiaan, joka luo organisaatioille merkittäviä tuottavuushyötyjä. Palvelu automatisoi muun muassa työntekijöiden perehdyttämiseen ja työsuhteen päättämiseen liittyviä prosesseja, palkkalisien hallinnan ja hankintamenettelyn oman HR-järjestelmän avulla.

Digitaalinen työkalu tarjoaa organisaatioiden työntekijöille joustavuuden valita itselleen mieluisat teknologialaitteet, pääsyn henkilöstön osto-ohjelmiin sekä keskeisten työnkulkujen automatisoinnin, mikä parantaa prosessien optimointia ja valvontaa sekä kasvattaa työntekijöiden tyytyväisyyttä.

3stepIT Control otetaan aluksi käyttöön kaikilla 3stepIT:n pohjoismaisilla markkinoilla osana olemassa olevaa elinkaarihallinnan tarjoamaa. Tämän jälkeen palvelu jalkautuu BNP Paribas 3 Step IT -yhteisyrityksen kattamille Euroopan markkinoille tulevien kuukausien aikana.



Jakob Lagander, CEO, 3stepIT:

"Me 3stepIT:ssä uskomme, että työntekijät, joilla on riittävät valtuudet, ovat tuottavimpia ja tehokkaimpia teknologian käyttäjiä. Tarjoamme työntekijöille kattavan digitaalisen alustan laitteiden valintaan, henkilökohtaisten ja yrityksen kustannusten hallintaan, osto-ohjelmien hyödyntämiseen sekä tietoisuuteen laitteiden uudelleenkäyttömahdollisuuksista. Tällä tavalla luomme tehokkaan ekosysteemin, jossa teknologia tarjoaa työntekijöille joustavuutta, ja työntekijät puolestaan hyödyntävät teknologian koko potentiaalin. Olemme innoissamme kumppanuudesta Skytech Controlin kanssa, ja uskomme tämän mullistavan sekä yhtiöidemme että asiakkaidemme toiminnan."

Tore Krogstad, toimitusjohtaja, Skytech Control:



"Olemme iloisia yhteistyöstä 3stepIT:n kanssa, joka mahdollistaa meille automaatio- ja digitaalisten ratkaisujen tuomisen laajemmalle yleisölle. Tämä on merkittävä virstanpylväs Skytech Controlille, sillä yhteistyö antaa meille mahdollisuuden hyödyntää 3stepIT:n laajaa markkina-asemaa ja asiantuntemusta vastuullisissa, kustannustehokkaissa ja tietoturvallisissa IT-ratkaisuissa. Yhdistämällä vahvuutemme pyrimme optimoimaan organisaatioiden tapaa hallita teknologiaa tarjoamalla saumattomia, tehokkaita ja kestäviä ratkaisuje, jotka hyödyttävät sekä organisaatioita että työntekijöitä. Kumppanuus alleviivaa sitoutumistamme innovointiin sekä missioomme parantaa digitaalista työpaikkakokemusta.”



Tietoa 3stepIT:stä

3stepIT on suomalainen IT-kiertotalousratkaisuja tarjoava palveluyritys, joka auttaa asiakasorganisaatioita maksimoimaan operatiivisen kustannustehokkuuden varmistamalla samalla teknologialaitteiden tietoturvallisen ja kestävän käsittelyn.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva 3stepIT työllistää yli 500 henkilöä, hallinnoi yli 2,5 miljoonaa laitetta ja omistaa kolme käsittely- ja logistiikkakeskusta Pohjoismaissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Vuonna 2019 3stepIT solmi Euroopan laajuisen strategisen yhteistyön BNP Paribasin kanssa, jossa yhtiö toimii nimellä BNP Paribas 3 Step IT. www.3stepit.com

Tietoa Skytech Controlista

Skytech Control on Norjassa toimiva teknologia-alan edelläkävijä, joka on erikoistunut työntekijöiden sitoutumista ja operatiivista tehokkuutta parantaviin automaatio- ja digiratkaisuihin. Skytech Control tarjoaa innovatiivisia työkaluja, jotka kohentavat tuottavuutta, yksinkertaistavat työnkulkuja ja parantavat työntekijöiden tyytyväisyyttä. Ratkaisumme on räätälöity vastaamaan modernien yritysten tarpeita, varmistaen saumattoman integroinnin ja optimaalisen suorituskyvyn eri operatiivisilla alueilla.

Olemme sitoutuneet pitämään keskiössä käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja vastuulliset käytännöt, joiden avulla organisaatiot voivat saavuttaa omat tavoitteensa. Skytech Control on vahvistanut asemaansa Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa tekemällä merkittäviä investointeja näillä markkinoilla. www.skytechcontrol.io

Lisätietoa:

Maria Lini – Viestintäjohtaja, 3StepIT, Maria.lini@3stepit.com