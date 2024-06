Tampereelle uusi vapaa-ajan urheilukeskus

V55 Sport Station -niminen urheilukeskus rakennetaan Nekalan teollisuusalueelle osoitteeseen Viinikankatu 55, josta on aikaisemmin purettu vanha teollisuuskiinteistö. Kyseessä on kuusikerroksinen uudisrakennus, joka kattaa noin 8 000 bruttoneliötä. Urheilukeskus tarjoaa mahdollisuuksia monen tyyppiseen harrastukseen, joista pääosassa ovat kiipeily ja skeittaus. Lisäksi asiakkailla on käytössään kuntosali, ravintola sekä saunaosasto.

Näyttävän rakennuksen julkisivu on teräsrunkoinen kolmiulotteinen kaksoisjulkisivu, joka verhoillaan perforoidulla alumiinilevyllä. Julkisivun toteutustavalla on tarkoitus rikkoa laatikkomaisuutta ja tuoda kaupunkikuvallista mielenkiintoa.

”Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu käyttäjien erilaiset tarpeet tilaratkaisuilla, jotka palvelevat laajaa kävijäkuntaa ja myös tapahtumien järjestämistä. Talotekniikkaan, tilasuunnitteluun ja tilojen akustiikkaan on pyritty panostamaan, jotta liikuntatiloissa olisi mahdollisimman miellyttävät olosuhteet harrastaa ja viettää aikaa. Haluamme rakentaa hyvin toimivat, valoisat ja ilmavat tilat sekä luoda rakennukselle myös arkkitehtuuriin kautta jotain poikkeuksellista”, sanoo tilaajan edustaja Matti Moisiolinna.

”Nekalan alueen kehittäminen Tampereella tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia kaupunkikehitykselle ja rakentamiselle. On ilo päästä toteuttamaan tätä hanketta, joka lisää alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia”, kertoo tulosyksikön johtaja Perttu Pitkälä Skanskasta.