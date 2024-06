Rautatientorin metroasemalla käynnissä purku-, louhinta- ja betonitöitä

Vanhoja rakenteita on purettu metroaseman laiturialueella ja tunneleissa. Laiturialueella on aloitettu savuotsien betonirakenteen tekeminen. Laiturin reunaan rakennetaan savuotsa koko laiturin pituudelle erottamaan metrolaituri ja raidealue toisistaan. Länsimetron asemilla on vastaavanlaisia savuotsarakenteita, joissa matkustajille näkyy muun muassa metrojana ja opasteita.

Raiteilla tehdään louhintatöitä tunnelissa, jotta uudet savuovet saadaan asennettua. Savuovilla erotetaan metrotunneli ja laiturialue toisistaan. Tällä viikolla on aloitettu asentaa savusulun rakenteita. Edelliseen liittyvien raiteiden savuovien betoniset pieliseinien työt ovat käynnistyneet.

Kuluneella viikolla on aloitettu myös liukuportaikon työt. Liukuportaiden alakattoalueet uusitaan ja liukuportaiden alaosaan asennetaan savusulkuovet. Paloturvallisuuden parantamisen liittyvät talotekniset työt etenevät suunnitellusti.

Rautatientorin metroasema on suljettuna 1.9.2024 asti.

Lisätietoa kaikista kesällä toteutettavista hankkeista ja niiden etenemisestä saa Kaupunkiliikenteen verkkosivuilta osoitteesta: https://kaupunkiliikenne.fi/kesan-2024-metrokatko