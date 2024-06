Yli-Iin ja Kuivaniemen neuvolapalvelut siirtyvät kouluterveydenhuollon tiloihin elo–syyskuussa – hyvinvointipisteiden toiminta lakkaa

Kuivaniemellä neuvola uusiin tiloihin elokuussa

Kuivaniemen neuvolan toimintaa jatketaan Kuivaniemen koululla kouluterveydenhuollon tiloissa perjantaisin 16. elokuuta alkaen. Neuvolan terveydenhoitaja ottaa Kuivaniemen asukkaita vastaan myös Iin neuvolassa maanantaisin ja tiistaisin 12. elokuuta alkaen.

Kuivaniemen neuvola on kesälomien vuoksi suljettu 15.7.–11.8. Sulun aikana asiakkaat hoidetaan Iin neuvolassa.

Yli-Iissä neuvola uusiin tiloihin syyskuussa

Yli-Iissä neuvolan toimintaa jatketaan Yli-Iin koululla kouluterveydenhuollon tiloissa syyskuun ensimmäisellä viikolla. Yli-Iin asukkaat saavat neuvolan palveluja myös Kiimingin neuvolassa 2. syyskuuta alkaen.

Nykyisissä tiloissaan Yli-Iin hyvinvointipisteessä Yli-Iin neuvola on avoinna vain tiistaisin 9.7. asti. Neuvola on kesälomien vuoksi suljettu 15.7.–11.8. Sulun aikana asiakkaat hoidetaan Kiimingin neuvolassa. Elokuun aikana hyvinvointipisteellä hoidetaan vielä sinne sovitut asiakaskäynnit.

Yli-Iin ja Kuivaniemen neuvoloiden palvelunumerot eivät muutu.

Yli-Iin hyvinvointipisteen palvelut tarjotaan jatkossa Kiimingissä, Kuivaniemen hyvinvointipisteen palvelut tarjotaan jatkossa Iissä

Yli-Iin hyvinvointipisteen toiminta on ollut osa Kiimingin hyvinvointikeskuksen toimintaa. Jatkossa Yli-Iin asukkaat voivat valita, missä he haluavat palvelua. Lähimpänä Yli-Iitä on Kiimingin hyvinvointikeskus. Lapsiperheet, nuoret ja aikuiset saavat sosiaalipalveluja Kiimingin hyvinvointikeskuksessa. Tarvittaessa työntekijät jalkautuvat Yli-Iin alueelle asiakas- ja verkostotapaamisiin.

Suun terveydenhuollon palvelut saa entiseen tapaan Kiimingin hyvinvointikeskuksesta ja koululaiset hoidetaan edelleen Yli-Iissä liikkuvan hammashoidon palveluna. Yli-Iin asukkaita palvelee Digitaalinen sote-keskus, josta saa yhteyden hoitajaan ja lääkäriin Pohteen verkkosivujen kautta. Digitaalinen sote-keskus palvelee asukkaita myös virka-aikojen ulkopuolella ja viikonloppuisin.



NordLab on sulkenut Yli-Iin hyvinvointipisteen näytteenottopisteen. Yli-Iin näytteenoton asiakkaat voivat jatkossa asioida esimerkiksi Iissä, Kiimingissä tai Oulussa.

Kuivaniemen hyvinvointipisteen toiminta on ollut osa Iin terveysaseman toimintaa. Jatkossa asiakkaat voivat valita, missä he haluavat palvelua. Lähimpänä Kuivaniemeä on Iin terveysasema. Suun terveydenhuollon palvelut saa entiseen tapaan Iin terveysasemalta.

