Vietä juhannusta turvallisesti!

Tarkista maastopalovaroituksen voimassaolo

Pelastuslain mukaan avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan sellaista tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. Maastopalovaroituksen voimassa ollessa kokkoa ei siten voi tehdä edes vesistön läheisyyteen tai lauttana veden päälle, sillä voimakas kipinöinti aiheuttaa edelleen maastopalovaaran.

”Maastopalovaroituksen voimassaolon voi tarkistaa esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta. Mikäli kokkoja päästään polttamaan, on hyvä muistaa, että avotulta ei saa tehdä ilman maanomistajan lupaa. Kaiken avotulen suhteen on aina huomioitava turvallisuus, jo pelkästään tuuli saattaa tehdä tulesta vaikeasti hallittavan”, muistuttaa pelastuspäällikkö Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Huolehdi juhannuksen vieton turvallisuudesta

Ennen juhannusjuhlien aloittamista on syytä tarkistaa käytettävissä oleva alkusammutuskalusto, palovaroittimet sekä ensiapuvälineet. ”Tärkeää on huolehtia myös siitä, että oma sijainti on selvillä. Mikäli jotakin sattuu ja apua tarvitaan, paikan tarkka osoite tai koordinaatit on hyvä olla tiedossa”, Toivonen kertoo. Hyvänä apuna toimii 112 Suomi -mobiilisovellus, jonka avulla hätäkeskus voi paikantaa soittajan sijainnin automaattisesti. Juhannuksena on hyvä aika tarkistaa myös kesänviettopaikan osoitemerkintöjen näkyvyys ja asianmukaisuus, jotta apu löytää tarvittaessa nopeasti paikalle.

Perinteisesti juhannusta juhlitaan usein vesistöjen äärellä. Aikuisen tulee valvoa lasten turvallisuutta rannoilla. Lisäksi etenkin ennalta tuntemattomalla uimarannalla tulee selvittää ensin veden syvyys sekä pinnan alla olevat mahdolliset vaarat. Veteen ei tule koskaan hypätä, jos ei tiedä mitä pinnan alla on. ”Veneilijöitä haluamme muistuttaa pelastusliivien sekä tarkastetun ja toimivan käsisammuttimen tärkeydestä. Pelastusliivi pelastaa vain, jos se on päällä ja puettu oikein”, Toivonen toteaa.

Hätätilanteessa tai sellaista epäiltäessä tulee aina soittaa viipymättä hätänumeroon 112.

Hyvää ja turvallista juhannusta kaikille!