Herttoniemen Siilitielle paviljonki – uusia paikkoja varhaiskasvatukseen

Herttoniemeen tarvitaan lisää varhaiskasvatuksen paikkoja, ja niitä saadaan uuteen tilaan noin 80 lapselle. Päiväkoti Myllykoti ottaa ensimmäisenä käyttöön rakennukseen tulevat väistötilat. Paviljonki säilyy käytössä useita vuosia, kun alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiloja remontoidaan tai uudistetaan.

Alueella ei ole sopivaa vapaata toimitilaa päiväkodeille ja koululle, siksi päädyttiin nyt rakennettavan uudiskohteen vuokraamiseen. Kaupunki vuokraa tontin yritykselle, joka rakentaa paviljongin. Kaupunki toimii tiloissa vuokralaisena tämänhetkisen arvion mukaan noin kymmenen vuotta.

Rakennuspaikan asemakaava on tullut voimaan vuonna 2018. Tontti on tällä hetkellä rakentamaton, ja siellä on metsikköä. Tontin puustoa pyritään säästämään rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan, mutta sitä joudutaan poistamaan rakennuksen, kulkuyhteyden ja pihan paikalta.

Alustavan suunnitelman mukaan Siilitien paviljonki olisi kooltaan noin 2400 k-m2 ja siinä olisi kaksi kerrosta.

Päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään syksyllä 2024. Paviljongin hankintapäätös viedään ensin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston käsittelyyn. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kaupunginvaltuusto.

Rakennuspaikan valmistelevat työt on tavoitteena aloittaa syksyllä 2024, jolloin tilat tulisivat käyttöön syksyllä 2025. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.