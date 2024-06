Kesällä 2024 tehdään tummaverkkoperhosen inventointeja Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Karijoella, Kauhajoella ja Isojoella (pohjalaismaakunnat)

Tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) on erittäin uhanalainen (IUCN-luokitus: EN) keskikokoinen päiväperhonen (kuva 2), joka on havaittu ainoastaan yhdellä alueella Pohjanmaan eteläosissa, Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa sekä Pirkanmaassa ja maan kaakkoisimmassa osassa. Laji on rauhoitettu ja luokitellaan luonnonsuojeluasetuksessa erityisesti suojeltavaksi lajiksi.

Tummaverkkoperhonen esiintyy enimmäkseen kosteilla niityillä ja laidunmailla sekä vesistöjen vesijättömailla. Tummaverkkoperhonen elää laajassa pienten populaatioiden verkostossa. Laji leviää aktiivisesti verkoston erilaisten sopivien elinympäristöjen välillä, ns. metapopulaatiossa. Siksi laji havainnoidaan melkein aina levittäytymiskäytävien kuten jokien ja purojen, teiden ja sähköjohtojen lähellä sijaitsevilla niityillä. Laji on täysin riippuvainen toukkien isäntäkasvista lehtovirmajuuresta (Valeriana excelsa), kun taas aikuiset perhoset elävät eri kukkivien kasvien medestä. Lajin suurin uhka on umpeenkasvu maankäytön muuttumisen seurauksena, kun entiset laidunmaat ja niittonurmet on otettu pois käytöstä. Siksi tärkein suojelukeino on sopivien elinympäristöjen hoito raivauksilla ja laiduntamisella tai säännöllisellä niitolla.

Paras tulos saavutetaan, jos useampi toisiaan lähellä sijaitseva elinympäristö hoidetaan, eli hoito sekä lajin esiintymisniityillä, että niityillä, joilla laji ei tällä hetkellä esiinny. Muita uhkia lajille ovat rakentaminen ja elinympäristöjen käyttöönotto peltoviljelyyn.

Kuva 2: Tummaverkkoperhonen. Juha Majala, 2022

Viimeksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teki kattavia kartoituksia Närpiössä, Kristiinankaupungissa, Karijoella, Kauhajoella ja Isojoella vuosina 2009–2012. Koska lajin elinympäristössä voi tapahtua suuria muutoksia kymmenessä vuodessa, laaditaan päivitysinventointi kesällä 2023 ja 2024. Inventoinnit tehdään kahtena kesänä, koska kartoittavien kohteiden määrä on suuri, melkein 250. Näihin kuuluu sekä alueita, joissa lajia on aikaisemmin havaittu, että sopivia kohteita, joissa lajia ei ole havaittu.

Turun yliopisto suorittaa inventoinnit ELY-keskuksen toimeksiannosta. Inventoinnit tehdään lajin lento-aikana, eli kesäkuun puolesta välistä noin kuukausi eteenpäin. Inventoinnin ajankohta ja kesto voi vaihdella suuresti vuodesta toiseen sääolosuhteitten mukaan. Kartoittajat käyvät kartoituskohteet systemaattisesti läpi ja kirjaa kaikki mahdolliset tummaverkkoperhosen havainnot. Lajia ei pyydystetä inventointien aikana, lukuun ottamatta yksittäisiä yksilöitä, joita mahdollisesti pyydystetään kartoituskauden alussa inventointityössä avustavien kenttäapulaisten kouluttamiseksi. Inventointien aikana merkitään seuraavat tiedot: inventointikohteen koordinaatit ja rajat, tummaverkkoperhosten lukumäärä, lehtovirmajuuren määrä ja hoitotarpeet umpeenkasvun laajuuden perusteella. Tunnettujen elinympäristöjen läheisyydessä etsitään jossain määrin myös uusia mahdollisia elinympäristöjä.

Kartoitustulosten perusteella tehdään analyysejä, joiden avulla voidaan tunnistaa tummaverkkoperhoselle erityisen tärkeitä alueita ja niittyjä, joihin kannattaisi kohdentaa mahdollisia hoitotoimenpiteitä lajin jatkuvuuden ylläpitämiseksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueella. Kun kaikki analyysit ovat valmiita ELY-keskus tutkii maanomistajien kiinnostusta alueiden hoitoon, keskittyen lajille erityisesti tärkeisiin alueihin sekä varmistaen sopivia käytäviä lajin leviämisen mahdollistamiseksi. Hoito on maanomistajille vapaaehtoinen.