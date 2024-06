Omaperhe – uusi palvelu perheiden avuksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

”Kun perheelle tulee eteen tarve löytää tietoa ja apua, on neuvoja aiemmin joutunut etsimään useasta paikasta. Uudesta Omaperhe-verkkopalvelusta löytyy luotettavaa tietoa ja apua moniin perheiden asioihin”, kertoo Kaija Kurkela, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vs. tulosyksikköpäällikkö.

Omaperhe on kansallinen verkkopalvelu, josta löytyy kattavasti sisältöjä muun muassa raskauteen ja synnytykseen, vauvavuoteen, lapsuuteen ja nuoruuteen sekä vanhemmuuteen ja parisuhteeseen liittyen. Omaperhe edistää perheiden hyvinvointia ja tekee palvelut helpommin löydettäviksi. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perheet löytävät Omaperheestä alueella tarjolla olevat palvelut.

”Omaperhe-verkkopalvelusta asukkaat löytävät tietoa alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi sieltä löytyy järjestöjen sekä Kelan palveluita. Neuvolat eivät katoa, vaan Omaperhe tulee lisäavuksi perheille. Palvelut täydentävät toisiaan”, Kurkela kertoo.

Omaperheen kehittäminen jatkuu

Perheet hakevat nykyään paljon tietoa verkosta. On tärkeää, että verkosta löytyy myös luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Omaperhe-palvelun sisällön ja toiminnallisuuksien kehittäminen jatkuu käyttöönoton jälkeen.

”Toivomme, että Omaperhe auttaa perheitä monenlaisissa tilanteissa, joissa apua ja neuvoja pitää löytää oikealla hetkellä”, Kurkela lisää. Omaperhe-verkkopalveluun pääset Itä-Uudenmaan verkkopalvelun kautta tai osoitteessa omaperhe.fi.

Omaperhe-verkkopalvelua kehitetään Suomen kestävän kasvun ohjelman tuella.

Lisätietoa Omaperhe-palvelusta: ICT-kehittämisasiantuntija Piia Tapio, piia.tapio@itauusimaa.fi

Omaperhe.fi on perhekeskustoiminnan sähköinen kanava. Sähköisen perhekeskuksen kehittämisen taustalla on valtakunnallinen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli. DigiFinland Oy koordinoi Sähköisen perhekeskuksen kehitystyötä. DigiFinland Oy on julkisen hallinnon digitalisaatiota edistävä erityistehtäväyhtiö. Yhtiön omistajia ovat vuoden 2023 alusta alkaen hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio.