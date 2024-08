Diskopallomeri tuo koulunäytelmät nykyaikaan – Elina Kilkun kokoelma sisältää lähes sata tekstiä yläkoululaisille

Ilmestyy 1.8.

Mitä tapahtuu, kun teini nukahtaa koulussa ja joutuu jokaisen murrosikäisen painajaiseen? Voisiko internetiin soluttautua trolleja vastaan taisteleva anarkistijoukko?

Kaivatussa uudessa DiskopallomeriI-kokoelmassa koulunäytelmät tuodaan tälle vuosituhannelle. Aiheina ovat kaverisuhteet, ihastuminen ja koulumaailma, mutta myös nuoria koskettavat yhteiskunnalliset teemat kuten mielenterveys, sukupuoliroolit ja taloudellinen eriarvoisuus.

Kirjailija, teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija Elina Kilkun kokemuksen mukaan tuoreille koulunäytelmille on valtava tarve, sillä monet tällä hetkellä kierrossa olevat näytelmät ovat pääasiassa vanhentuneita ja siten varsin kaukana nuorten aidosta todellisuudesta.

Lisäksi mukana on muun muassa eri tyylilajeja edustavia näytelmiä, koulun juhliin suunnattuja uskonnottomia esityksiä, esitystaidetta, kirjallisuuden lajeja, elokuvakliseitä, spoken wordia ja sananmuunnoksia.

”Teatterin harrastaminen vahvistaa kasvavien lasten ja nuorten itsetuntoa ja opettaa työskentelemään pitkäjänteisesti yhteistä päämäärää kohti. Teatteri opettaa myös empatiaa, sillä toisen ihmisen kohtaloon eläytyminen avaa näkökulmia tavalla, johon mikään valistus ei koskaan tule pystymään. Näiden olennaisen tärkeiden tavoitteiden takia koululaisnäytelmien tulisi olla sellaisella tasolla, että ne kykenevät vastaamaan haasteeseen”, Kilkku kertoo.

Mukana on lähes sata uutta näytelmää, joiden lyhyet tekstit sopivat esitettäväksi monenlaisissa tilanteissa oppitunneista juhliin.

Elina Kilkku on helsinkiläinen kirjailija ja teatteriohjaaja ja 2000-luvun esitetyimpiä suomalaisia näytelmäkirjailijoita. Hän on työskennellyt monipuolisesti nuorten teatteri-ilmaisun parissa ja kirjoittanut useita suosittuja lasten- ja nuortennäytelmiä. Diskopallomeri on Kilkun 12. kirja.

