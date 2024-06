Ihmisoikeuksia ja jalkapalloa – Respect Pride -jalkapalloturnaus 2024

Kesän värikkäin jalkapallokarnevaali Respect Pride on tunnettu iloisen mielen ja matalan kynnyksen liikuntatapahtuma, johon tervetulleita ovat kaikkien sukupuolien ja seksuaalisten suuntautumisten edustajat tasosta ja osaamisesta riippumatta.

Tapahtuma on osa Helsinki Priden tapahtumatarjontaa, jossa yhdistyy Helsinki Priden vuoden teema ”Rauha ja Toivo”. Rauhaa on olla ylpeä omasta identiteetistä ja kehosta, rauhasta rakastaa ketä haluaa. Tapahtuma luo toivoa aidosti inklusiivisesta urheilusta.

Tapahtuman suojelijoina toimivat kansanedustaja Timo Furuholm ja Palloliiton varapuheenjohtaja Katri Mattsson.

– Jalkapallon ei pitäisi olla kaapin paikka. Jokainen on tervetullut sen pariin omana itsenään – ilman poikkeusta, Furuholm sanoo.

– Palloliiton missio ”jalkapalloa jokaiselle” sisältää itsessään tavoitteen yhdenvertaisuudesta. Isona yhteiskunnallisena toimijana tässä polarisoituvassa maailmassa meidän tulee luoda sellainen toimintaympäristö jalkapallon harrastamiseen, missä kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi, ja jokainen kokee, että saa olla juuri sellainen kuin on ja voi rakastaa ketä itse haluaa, Mattsson sanoo.

Tapahtuman pelaajalähettiläinä toimivat Emma Koivisto ja Riku Riski. Karnevaalitunnelmaa on luomassa DJ-Lulu.

– Respect Priden tärkein viesti on yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys. Ensimmäinen Respect Pride -turnaus järjestettiin 2014 riemukkaana vastaiskuna yhteiskunnassa lisääntyneelle vihapuheelle. Jalkapallo kuuluu kaikille ja jalkapallokentällä on tilaa pelata yhdessä toisia kunnioittaen, ylpeästi omana itsenään, tapahtumakoordinaattori ja H.O.T ry:n puheenjohtaja Leena Häyhtiö kiteyttää turnauksen ydinviestin.

Respect Pride on vuosien saatossa kasvattanut suosiotaan ja viime vuonna tapahtumaan osallistui 31 joukkuetta ja noin 335 pelaajaa. Tänä vuonna turnaus tekee jälleen uuden osallistujaennätyksen, kun mukana on 39 joukkuetta ja 397 pelaajaa.



H.O.T ry järjestää tapahtuman yhteistyössä Suomen Palloliiton, Suomen Työväen Urheiluliiton TUL:n, Rasmus ry:n ja monikulttuuristen liikuntajärjestöjen Liikkukaa – Sport 4 All ry sekä Monaliiku ry:n kanssa.



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:



H.O.T ry >>

Suomen Palloliitto >>

H.O.T ry

Leena Häyhtiö, puheenjohtaja

Respect Pride -tapahtumakoordinaattori

puheenjohtaja(a)hot.fi



SUOMEN PALLOLIITTO

Taru Nyholm, viestintäjohtaja

taru.nyholm(a)palloliitto.fi

0400 425241