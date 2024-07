Eurooppalaisen rikoskirjallisuuden kuningattaren Camilla Läckbergin hittitrilogia päätökseen – "Faye-kirjat ovat kirjoistani henkilökohtaisimpia"

Maailman suosituimpiin kirjailijoihin lukeutuvan Camilla Läckbergin kirjailijaura on todellinen ruotsalainen menestystarina, ja hänen suosionsa rikoskirjallisuudessa hakee vertaistaan. Pienessä Fjällbackan kylässä kasvaneen Läckbergin kerrotaan olleen ilmiömäinen tarinoiden kertoja jo lapsena. Ensimmäisen kirjallisen tarinansa hän kirjoitti vain 5-vuotiaana.

Nyt Läckbergin teoksia on myyty yli 35 miljoonaa kappaletta ja niitä julkaistaan yli 60 maassa. Faye-sarjan lisäksi hänet tunnetaan Fjällbacka-dekkarisarjastaan ja yhdessä Henrik Fexeuksen kanssa kirjoittamastaan Mentalisti-trilleritrilogiasta. Piinkova bisnesnainen on maailmanlaajuisen menestyksen siivittämänä ollut mm. perustamassa yhtiötä Invest in Her, joka pyrkii edistämään naisten asemaa työelämässä.

Julkaisemistaan teoksista Läckberg kokee juuri Faye-sarjan henkilökohtaisimmakseen. Camillan tavoin romaanien päähenkilö Faye on kasvanut Fjällbackassa ja luonut myöhemmin menestyksekkään uran Tukholmassa. Trilogiasta ovat aiemmin ilmestyneet Kultahäkki (2019) ja Hopeasiivet (2020).

– Faye on vahva nainen. Hän on peloton, nokkela ja joissain tapauksissa rajaton. Joskus toivon, että olisin enemmän hänen kaltaisensa, mutta kehityn asiassa vuosi vuodelta.

– Voisi sanoa, että Faye-kirjat ovat kaikista kirjoistani henkilökohtaisimpia, Läckberg sanoo.

Trilogian päätösosassa Pronssiunelmat Faye Adelheim on ansainnut sinnikkäällä työllään yltäkylläisen elämänsä mutta maksanut menestyksestään myös kovan hinnan. Nyt hän kaipaa vain turvaa. Väkivaltainen ex-mies on jo onneksi vainaa, mutta vankilasta karannut isä on yhä pakosalla – eikä Faye voi lakata pelkäämästä. Vaarassa ei ole vain Faye itse, vaan hänen on suojeltava myös läheisiään ja elämäntyötään, Revenge-yhtiötä.

Faye janoaa lopullista kostoa. Hän kokoaa luottonaistensa verkoston ja värvää avukseen myös ainoan miehen, johon vielä luottaa. Mutta voiko Faye onnistua, sillä isä näyttää toimivan yhteistyössä rikollisjärjestön kanssa ja on vaarallisempi kuin koskaan?

Pronssiunelmat julkaistaan 20.8.2024.

Teos julkaistaan kaikissa formaateissa. Sen on suomentanut Kristiina Vaara. Äänikirjan lukee Karoliina Kudjoi.

Haastattelut ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi