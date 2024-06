EU:n uusin Venäjä-pakotepaketti laajentaa vientipakotteita ja painottaa yritysten vastuuta

Euroopan unionin uusin Venäjään kohdistama pakotepaketti laajentaa vientipakotteiden alaisia tavararyhmiä.

– Tehokkaan pakotevalvonnan kannalta selkeät ja yksiselitteiset pakotteiden alaiset tavararyhmät ovat avainasemassa. Olemmekin tuoneet tätä säännöllisesti esille uusien pakotepakettien valmistelun yhteydessä ja on hyvä, että tavararyhmiä on laajennettu lähes jokaisessa paketissa. Pakotevalvonnan näkökulmasta onkin ollut varsin turhauttavaa, jos esimerkiksi kahdesta vastaavasta tuotteesta vain toinen on pakotteiden alla, vaikka käyttötarkoitus olisi sama, toteaa Tullin pääjohtaja Sami Rakshit.

Nyt hyväksytyssä pakotepaketissa tavarakatteiden laajennus koskee mm. kemikaaleja, muovituotteita sekä kaivinkoneiden ja traktoreiden osia. Vientipakotteet on laajennettu koskemaan myös kaikkia mönkijöiden tyyppisiä ajoneuvoja.

Suomesta vietiin kuluvan vuoden tammi-toukokuussa pakotteiden piiriin nyt asetettuja tavaroita yhteensä vajaalla 5 miljoonalla eurolla. Eniten vietiin muovitavaroihin luokiteltavia tuotteita, yhteensä 3,3 miljoonan euron arvosta.

– Uuden pakotepaketin vaikutus Suomen vientiin on euromääräisesti varsin vähäinen, koska suomalaiset yritykset ovat vetäytyneet yhteiskuntavastuullisesti hyvin laajasti Venäjän markkinoilta. Näkisinkin, että tästä syystä uusilla pakotteilla lienee suurempi vaikutus monien muiden EU-maiden yritysten toimintaan, huomauttaa Rakshit.

Pakotteiden kiertämisen estämiseksi asetetut keinot seurantaan

Pakotteiden kiertämisen estämiseksi EU kieltää sellaisten uusien maantieliikenteen kuljetusyritysten perustamisen, joiden omistusrakenteesta 25 % tai enemmän on venäläisomistuksessa. Kielto koskee siirtymäajan jälkeen myös kaikkia kyseisen omistusrakenteen kuljetusyrityksiä, jotka on perustettu 8.4.2022 jälkeen. Nämä yritykset eivät enää saa hoitaa tavarakuljetuksia EU:ssa tai kauttakulkuna EU-maiden läpi. Kuljetusyrityksen pitää pyynnöstä esittää todistus omistusrakenteesta.

Uudessa pakotepaketissa painotetaan myös pakotteiden kiertämisen estämiseksi asetettujen keinojen vaikuttavuuden tarkastelua. Seurantaa tullaan tekemään yrityksille 12. pakotepaketissa asetettujen jälleenvientirajoitusten osalta. EU-maissa toimivien yritysten tulee varmistaa sopimusehdoin, etteivät heidän tai heidän tytäryhtiöidensä EU:n ulkopuolelle viemät tai EU:n ulkopuolisille toimijoille myymät tavarat päädy jälleenvientinä Venäjälle.

– Jotta pakotteet ovat vaikuttavia, tulee kaikkien jäsenmaiden noudattaa niitä sovitusti. Näenkin, että tämä kaikkia jäsenmaita koskeva pakotteiden vaikuttavuuden seuranta on erittäin tervetullutta. Seurannan avulla on myös mahdollista löytää ongelmakohtia, estää entistä paremmin pakotteiden kiertämistä ja parantaa sitä kautta pakotteiden vaikuttavuutta, summaa Rakshit.

Jälleenvientikielto koskee mm. erilaista teknologiaa (pakoteasetuksen liitteet XI, XX, XXXV ja XL) sekä pakoteasetuksen liitteessä I listattuja aseita ja ampumatarvikkeita.

Uudet pakotteet on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 24.6.2024. Pakotepaketti tulee voimaan vuorokauden vaihtuessa tiistaille 25.6.2024.

Ulkoministeriön tiedote (24.6.2024): EU laajentaa jälleen Venäjä-pakotteita ja puuttuu pakotteiden kiertoon