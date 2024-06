SeaMoreEco-hanke kartoittaa rannikkovesiä ja kehittää kunnostustoimenpiteitä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa)

SeaMoreEco – Seamless monitoring, restoration and conservation in the northern Gulf of Bothnia on Suomen ja Ruotsin välinen Interreg Aurora -hanke, jonka toimikausi on 1.1.2023–31.12.2025.

Hankkeen keskipisteessä ovat pohjoisen Pohjanlahden uhanalaiset lajit ja elinympäristöt sekä vieraslajit. Kartoitusmenetelminä käytetään sekä maastokartoitusta että eri kaukokartoitusmenetelmiä. Alueilla, joilla on tunnistettu elinympäristöjen tilaan vaikuttavia ongelmia, tehdään ennallistamisen pilottikokeita.

Pohjanlahden maantieteellinen sijainti luo pohjan Suomen ja Ruotsin väliselle yhteistyölle. Molemmat maat kohtaavat samanlaisia haasteita omilla merialueillaan. SeaMoreEco -hankkeen kautta maiden välinen yhteistyö tehostuu toistensa asiantuntemusta ja kokemuksia hyödyntäen. Hankkeen suomalaiset osapuolet ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä Geologian tutkimuskeskus (GTK). Ruotsalaisia hankekumppaneita ovat Norrbottenin ja Västerbottenin lääninhallitukset sekä Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). EU:n Interreg Auroran lisäksi hanke saa rahoitusta Lapin liitolta sekä Swedish Agency for Marine and Water Managementilta (SwAM).

Kesällä 2024 kartoitetaan laajasti Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten alueilla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus keskittyy toimenpiteissään Iin, Oulun ja Kalajoen alueisiin. Painotus on kaukokartoitusmenetelmien (drone) kehittämisessä, sekä ennallistamismenetelmien pilottikokeissa. Pilottikohteiksi on valikoitunut Akionlahti Oulussa sekä Tukkikari Iissä, joissa testataan vesiruton poistomenetelmiä. Kartoittajat tulevat liikkumaan rannikon läheisyydessä SUP-lautaa apuna käyttäen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella kartoitetaan matalia rannikkovesiä, sekä osallistutaan myös kaukokartoitusmenetelmien kehittämiseen ja ennallistamismenetelmien pilotoimiseen. Uudessakaarlepyyssä kokeillaan fladan kynnyksen ennallistamista ja punanäkinparran siirtoistuttamista. Närpiössä ennallistetaan kluuviin liittyvä laskupuro ja Luodossa kokeillaan vesiruton torjuntaa.

Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusalukset Geomari ja Gridi toimivat myös Pohjanlahdella. GTK tekee akustis-seismisiä luotauksia sekä drone-kuvauksia kesä- ja heinäkuussa. GTK:n luotaukset, merenpohjan näytteenotto ja drone-kuvaukset keskittyvät Iijoen, Kiiminkijoen, Lapuanjoen ja Kalajoen jokisuistojen edustalle sekä Kalajoen hiekkasärkkien ja Lohtajanselän alueille.