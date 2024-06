Digitaalinen sote-keskus päivittää asiakkaille lähtevät tekstiviestit

Huijausepäilyn vuoksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eivät lähettäneet viestejä asiakkaille 21.–23.6.2024 Digitaalisen sote-keskuksen kautta. Nyt viestit ovat jälleen käytössä. Tekstiviestin lähettäjänä näkyy Pohde. Varmuuden vuoksi Digitaalisesta sote-keskuksesta tulevia viestejä päivitetään siten, että palveluun ohjeistetaan jatkossa siirtymään Pohteen verkkosivujen kautta.

Aikaisemmin kerroimme, että Pohteen nimissä saapuvia tekstiviestien linkkejä ei tule klikata. Tämä ohjeistus liittyi huijausviestiepäilyyn. Pohteella on useita palveluita, joihin liittyy tekstiviesti-ilmoituksia. Tekstiviesteissä voi olla linkkejä, ja niitä on klikattava asian hoitamiseksi. Linkkejä on turvallista klikata. Jos kuitenkin epäilet saamasi viestin alkuperää, älä klikkaa viestissä olevia linkkejä.