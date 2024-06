Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Prokon Wind Energy Finland Oy:n Dalalandetin tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Uudenkaarlepyyn kaupungin kaakkoisosaan. Hankealue sijaitsee Uudenkaarlepyyn kunnan alueella, ulottuen hankealueelta hieman Kauhavan kaupungin puolelle. Tuulivoimaloita ei ole suunniteltu Kauhavan kaupungin puolelle. Hankkeessa rakennetaan enintään 15 tuulivoimalaa pinta-alaltaan 1650 hehtaarin alueelle. Tuulivoimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan 300 metriä korkeita ja niiden yksikköteho on enintään 10 MW. Alue on pääosin metsätalousmaata ja siellä on tuotannossa oleva turvetuotantoalue.