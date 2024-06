Merikarvian kunta kutsuu yhdistystoimijat illanviettoon 3.9.2024 - teemana kiitokset ja yhteinen tulevaisuuskeskustelu

Vaihtoehto vaaleilla valitulle edustukselliselle demokratialle - RatkaisuTori-toiminta 19.6.2024 11:17:23 EEST | Tiedote

Merikarvian kunnan Ratkaisu-Tori toiminta on kokeilevaa toimintaa, joka vahvistaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua asuinseutunsa kehittämiseen. RatkaisuTori-toiminta tarkoittaa käytännössä keskustelua siitä, mihin kunnan hallinnossa käytettävissä olevat varat sijoitetaan. Toiminta perustuu siis yhteistyölle. Panelistit saavat kommentoitavakseen kunnan talousarvion luonnoksen. He esittävät ideoita itselleen tärkeistä teemoista kunnanvaltuustolle, jolla on lopullinen päätösvalta siihen, mihin kunnan varat käytetään. Osallistujahaku on parhaillaan käynnissä ja pari vapaata paikkaa on jäljellä. Viime vuonna toimintamallia kokeiltiin ensi kertaa ja tänä vuonna jatketaan tämän uudenlaisen toimintamallin kehittämistä.