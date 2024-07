Eino Leinon palkinto runoilija Sirpa Kyyröselle

Palkintolautakunnan perustelut:

"Sirpa Kyyrönen on taiteilija, näkijä ja ääni, mielen ja kielen seikkailija. Hän avaa runoissaan elämän synnyttäjän ja ylläpitäjän salaisuuksia. Runot ovat anteliaita ja runsaita, niissä on alkuvoimaista vimmaa sekä universaalin äidillisen keskushahmon virtaavuutta luontoon, yhteiskuntaan ja kosmoksiin. Kyyrösen sanataiteelle on ominaista väkevä läsnäolon kyky: kirjoitus ja kieli tapahtuvat tässä ja nyt, ihminen tapahtuu, sielu ja ruumis, luonto ja loitsu, elävä ja syvällinen kokemus. Runot lähettävät lukijan myyttiselle tutkimusmatkalle.

Sirpa Kyyrönen on sanonut, että kirjailijan tehtävä on olla ihminen ja hän itse on syvästi sellainen. Oman runoutensa esittäjänä hän on voimahahmo, jonka tinkimätön luenta jättää kuulijan sieluun jäljen."

Sirpa Kyyrönen on runoilija, runousaktiivi ja sanataideohjaaja. Hän on toiminut mm. Osuuskunta Poesian hallituksen puheenjohtajana ja runoyhdistys Nihil Interitissä. Hänelle on aiemmin myönnetty Katri Vala -palkinto (2011), Tanssiva karhu -runopalkinto (2017) ja Einari Vuorela -runopalkinto (2023). Kyyrösen esikoisrunoteos Naispatsaita (2010) oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi.

Eino Leinon palkinto myönnetään erittäin arvokkaasta teoksesta tai arvokkaana pidettävästä toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla. Palkinto sisältää kunniakirjan, Lauri Leppäsen suunnitteleman pronssisen mitalin sekä Suomen Kirjasäätiön maksaman rahapalkinnon 5 200 euroa.

Eino Leinon Seura on vuonna 1947 perustettu kulttuuri- ja keskusteluseura, joka Eino Leinon hengessä edistää kulttuurin laaja-alaisuutta, suvaitsevaisuutta ja omaperäisyyttä. Eino Leinon palkintoa on jaettu vuodesta 1956 alkaen. Palkinto jaetaan nyt 68. kerran. Palkintolautakuntaan kuuluivat Sakari Kirjavainen, Antti Virmavirta, Sinikka Vuolle ja Timo Ernamo.