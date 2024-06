Kumpula–Natri: EU:n voimannäyttö puree Venäjä-pakotteiden kiertämiseen ja laittaa Venäjän maksamaan tuhoistaan

14. pakotepaketin valmistelu alkoi komission johdolla heti 13. pakotepaketin jälkeen helmikuussa.

– Pidän tärkeänä, että komissio ja jäsenmaat toimivat pakotteiden kiertämisen estämiseksi. Tiedämme hyvin, miten Venäjälle virtaa jatkuvasti sanktioituja materiaaleja jopa sotateollisuuden hyödynnettäväksi. Tilanne on ollut pitkään kestämätön,” Kumpula-Natri kommentoi.

Suomen ja Itämeren rannikkoja uhkaa tikittävä aikapommi: olemattomasti vakuutetut ja ei-säätelyn mukaiset öljyalukset seilaavat Itämerellä. Ne kieltäytyvät yhteistyöstä, kuten tarkastuspyynnöistä ja luotsipalveluista esimerkiksi kapeiden Tanskan salmien läpi. 14. pakotepaketissa on mukana hyväksytty toimenpide, jonka avulla pystytään kartoittamaan ja nimeämään näitä Venäjän varjolaivastona toimivia aluksia, jotka osallistuvat sodankäyntiin ja kuljettavat raakaöljyä. Näiltä aluksilta tullaan kieltämään satamiin pääsy ja palveluiden tarjoaminen EU-alueella. 14. paketissa näitä nimettyjä aluksia on 27, varjolaivaston todellinen koko on kuitenkin todellisuudessa tätäkin suurempi, Kiev School of Economisin tekemän arvion mukaan aluksien lukumäärä on 435. Sanktiolistaa on päivitettävä tiivisti.

Uuden pakotepaketin myötä EU kieltää kaikki investoinnit venäläisiin LNG-hankkeisiin. Jatkossa myös venäläisen LNG:n tuonti kielletään EU-alueen terminaaleihin, jotka eivät ole kytköksissä kaasuverkkoon. Sanktioiden piiriin tulee myös LNG:n laivasta laivaan uudelleenlastaus ja kuljetus kolmansiin maihin EU-satamissa ja niiden kautta.

– LNG on ollut pitkään yksi sanktiopolitiikan ”kuuma peruna”, jonka kieltämiseksi parlamentissa on kerätty kannatusta. On tärkeää, että LNG:n otetta on kiristetty. Valtionyhtiö Gasum tiedotti, että uusien pakotteiden ansiosta se voi nyt lopettaa venäläisen LNG:n tuonnin heinäkuun loppuun mennessä. Tämä on hieno uutinen ja osoitus siitä, että pakotepolitiikalla on vaikutuksia. Toivon, että tulevaisuudessa EU–mailla olisi valmius venäläisen energian tiukempiin tuontikieltoihin. Emme halua rahoittaa Venäjän sotataloutta energiariippuvuudella. Nyt hyväksytty kokonaisuus on askel oikeaan suuntaan,” Kumpula–Natri täsmentää.

Lisätietoja:

Miapetra Kumpula-Natri,

MEP 16.7. asti

kansanedustaja sd. 17.7. -

miapetra.kumpula-natri@europarl.europa.eu

+358 50 5113004