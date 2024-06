Tutkimus: Joka kymmenes suomalainen kustantaa kesälomansa luotolla

Bluestep Bank teetti yhteistyössä Iro Researchin kanssa tutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten rahankulutusta kesäloman aikana. Selvityksessä 65 prosenttia työikäisistä kertovat kuluttavansa enemmän rahaa kesälomalla kuin muuna aikana. Joka viides (21 %) työikäinen arvioi kuluttavansa vähintään 1 000 euroa enemmän kesälomalla. Normaalia isompi rahankulutus korostuu pääkaupunkiseudulla asuvilla sekä hyvätuloisissa talouksissa, joiden tulot ovat yli 70 000 euroa vuodessa.

Suomalainen on säästäväistä kansaa ja useimmiten kesälomalla syntyvät ylimääräiset kulut kustannetaan säästöistä. Joka kymmenes vinguttaa kuitenkin myös luottokorttia aktiivisesti lomalla.

– Tutkimuksen mukaan työikäisten yleisin tapa rahoittaa normaalin kulutuksen ylittävä lomabudjetti on säästöt, palkka ja lomaltapaluuraha. Kuitenkin joka kymmenes (11 %) kertoo myös rahoittavansa kesämenot luotolla. Luottokortti on yleisin tapa luotottaa normaalia suuremmat kulut. Osa vastaajista kertoo myös hyödyntävänsä pankkilainaa tai pikavippejä, kertoo Bluestep Bankin Suomen maajohtaja Petri Matikainen.

Matikainen on huolissaan luotolla maksetuista kesämenoista.

– Luottokortti on oivallinen tapa hakea joustoa yllättäviin menoihin. Tässä tapauksessa huolestuttavaa on kuitenkin se, että vastaajat kertovat suunnittelevansa luottokortin käyttöä jo ennen loman alkamista, eli eletään suunnitellusti yli varojen. Jos luottokorttia käyttää, on myös tärkeää suunnitella, miten ja kuinka nopeasti luotto maksetaan takaisin. Luoton roikkuessa kortilla luottokorko voi yllättää ja painaa arkibudjettia pidemmänkin aikaa, hän sanoo.

Tutkimuksen teettänyt Bluestep Bank on vakuudellisiin asuntolainoihin keskittynyt, taloudellista eriarvoisuutta vastaan taisteleva pankki. Bluestep Bank keskittyy maksukykyisiin asiakkaisiin, jotka eivät pääse perinteisten pankkien asiakkaaksi esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän tai vakituisen työsuhteen puuttumisen takia. Bluestep Bank tekee asiakkailleen yhtäläiset stressitestit perinteisten pankkien kanssa.

Iro Researchin tekemään kyselytutkimukseen osallistui tuhat suomalaista. Otosta painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tiedonkeruuaikaa oli 11.–18.6.2024 ja tilastollinen virhemarginaali tutkimuksessa on enintään +/-3,2 prosenttiyksikköä.