Kymenlaakson monipuolisin LVI-urakoitsija liittyy QMG-konserniin

KVL Putki- ja Poltinhuolto (KVL) tarjoaa laajaa LVI-palvelukokonaisuutta taloyhtiöille, teollisuudelle ja toimitilakiinteistöille sekä julkisen sektorin kiinteistöille. Kohteet ovat joko uudisrakennuksia, saneerausprojekteja tai huoltosopimusten piirissä. Myös kotitalouksia on jonkun verran asiakkaina lämpöpumppujen ja poltinhuollon puolella.

Koko henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä

31.7.2023 päättyneellä tilikaudella KVL:n liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllistää 13 LVI-ammattilaista. Yhtiö jatkaa yrityskaupan jälkeen toimintaansa omalla nimellään ja y-tunnuksellaan, ja koko henkilöstö jatkaa tehtävissään vanhoina työntekijöinä. Yrittäjät Mikko Karhu, Tuomas Karhu ja Kimmo Sipura liittyvät QMG:n emoyhtiön Nimlas Groupin omistajaohjelmaan.

– Kouvolan kokoisessa kaupungissa LVI-yritys menestyy laajalla palveluvalikoimalla, joten olemme rakentaneet erikoisosaamista muun muassa kylmälaitetöihin sekä öljy- ja kaasupoltinhuoltoihin. Poltintekniikan tarve ei ole katoamassa lähitulevaisuudessa, joten asentajatiimillämme on kaikki keskeiset tekniikat hallussa, toimitusjohtaja Mikko Karhu luonnehtii.

– Haluamme pitkiä asiakassuhteita, joten olemme aina painottaneet hyvää asiakaspalvelua ja huolellista työtä. Puhelimeen vastataan ja ihmisistä välitetään, Karhu jatkaa.

Yhteinen sävel QMG:n kanssa löytyi helposti

KVL otti itse yhteyttä QMG-konsernin johtoon, ja keskustelu eteni varsin nopeasti.

– Yhteinen sävel löytyi yllättävänkin helposti. Meistä QMG oli kiinnostava, ja QMG puolestaan arvosti tekemäämme työtä ja antoi hyvää palautetta liiketoiminnastamme. Tunnistimme, että saisimme sieltä juuri sitä strategista tukea, mitä kaipasimme. Lisäksi liittyminen toisi henkilöstölle kehitysmahdollisuuksia ja perustajille laajan kontaktipinnan QMG:n muihin yrittäjiin, Mikko Karhu kuvailee.

– KVL:lla on hyvä tekemisen meininki. Yhtiötä on kehitetty määrätietoisesti alueen markkinajohtajaksi. Maine seudulla on vahva. Perustajien lisäksi alkuvuosina yrityksessä työskenteli Karhun veljesten isä, joka on kokeneena LVI-ammattilaisena varmasti antanut arvokkaita neuvoja. Hienoa saada KVL mukaan joukkoomme, kun vahvistamme asemaamme Kaakkois-Suomessa, sanoo QMG:n palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Pekka Pöykkö.

– Meillä on tässä itse asiassa vähän juhlan aihetta – eräänlaiset viisikymppiset, sillä QMG:lla on nyt koossa viisikymmentä tytäryhtiötä. Kymenlaaksossa KVL on QMG:n ensimmäinen LVI-yhtiö. Sähköurakointia maakunnassa tekevät QMG:n yhtiöistä Kuusitunturi Lahti sekä Quattroservices Kaakkois-Suomi, QMG-konsernin toimitusjohtaja Tiina Koppinen toteaa.