Sociala vahvistaa hallitustaan ja tähtää alustaratkaisujen yhteiskehittämiseen hyvinvointialueilla

Socialan hallituksen jäseneksi valittu Tiina Olkkonen on IR Partners Oy:n toimitusjohtaja ja toinen perustajaosakkaista. Hän on kokenut sijoittaja- ja talousviestinnän sekä strategisten erityistilanteiden osaaja. Hän on toiminut lukuisissa liiketoiminnan ja strategian ymmärrystä vaativissa hankkeissa sekä neuvonantajana että yritysjohdon edustajana.

”Sociala on yhtiönä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Alustaratkaisuja on kehitetty määrätietoisesti ihmiset keskiössä, unohtamatta innovatiivisuutta, vahvoja verkostoja ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Olen innoissani, kun saan olla rakentamassa toimialan vahvoista osaajista koostuvan hallituksen kanssa yhteiskunnallisesti vaikuttavan Socialan tarinaa ja seuraavaa kasvuvaihetta", kertoo hallituksen uusin jäsen Tiina Olkkonen.

Sociala yhteiskehittää sote-palveluiden käyttäjien, omaisten, teknologiakumppaneiden ja ammattilaisten kanssa alustaratkaisuja hyvinvointialueille. Sote-asiakkaiden palvelupolulla toimivien tahojen yhteistyöprosessien tehostaminen digitalisaation keinoin mahdollistaa hyvinvointialueille kustannussäästöjä vapauttaessaan sote-ammattilaisten työaikaa asiakasarvoa lisääviin tehtäviin.

”Sociala on viimeisten vuosien aikana luonut yhteiskehittämisen toimintamallia ja asiantuntijaverkostoa erityisesti Pirkanmaalla. Nyt on oikea aika tuoda ihmislähtöinen osaaminen ja alustateknologia myös muiden hyvinvointialueiden tueksi. Tiina täydentää hallituksen vahvaa järjestöjen, sotealan ja juridiikan osaamista kaipaamallamme viestinnän, strategian ja liiketoiminnan kehittämisosaamisella”, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Jaakko Ikonen.

Socialan hallituksessa toimivat puheenjohtaja Jaakko Ikosen lisäksi varapuheenjohtaja Jussi Suojasalmi sekä hallituksen jäseninä Arto Mononen, Tapio Tähtinen, Tiina Olkkonen ja Virpi Kokko.​ Vuodesta 2021 alkaen toimitusjohtajana on ollut Hanna Hauta-aho. Vuoden 2024 alussa uudistuneen strategian mukaan Socialan tavoitteena on olla hyvinvointialan johtava yhteisötalouden alusta.