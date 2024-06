Helsingistä Seinejoelle: suomalainen startup-yritys valittiin kyyditsemään Pariisin olympiaturisteja

Pariisin matkailutoimisto, Paris je t’aime, on tilannut helsinkiläiseltä startup-yritys Boutilta venekyytipalvelun kesäolympialaisia 2024 varten. Pariisiin odotetaan heinäkuun 26. alkavien olympialaisten ja niitä seuraavien paralympialaisten aikaan jopa 15 miljoona vierailijaa. Liikkujia on paljon, joten Pariisin kaupunki lähti etsimään innovatiivisia tapoja kaupungilla kulkemiseen. Apua löytyi Suomesta. Bout Oy on vuonna 2018 perustettu vesiliikenteen alaa modernisoiva yritys, joka yhdistää venekyydin tarpeessa olevat ja niitä tarjoavat keskenään.