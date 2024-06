Adoptoi monumentti -näyttely avautuu Urjalassa

Kaikille avoimia avajaisia vietetään 1.7. klo 15.00–16.30. Tilaisuudessa Nuutajärven VPK:n Esko Toivonen esittelee lasitehtaan palokopin tarinaa sanoin ja kuvin. Lisäksi kuullaan adoptiotoiminnasta niin Pirkanmaan maakuntamuseon kuin kunnan näkökulmasta. Tervetuloa mukaan!

Adoptoi monumentti -toiminta on arkeologisten kohteiden, historiallisten rakenteiden ja vanhojen rakennusten hoitamista. Se on kulttuuriympäristöstä huolehtimista yhdessä muiden asiasta innostuneiden vapaaehtoisten kanssa. Ennakkotietoja tai -osaamista ei tarvita, sillä toiminta suunnitellaan museoammattilaisten opastuksella.

-Mukaan pääsemiseksi riittää, että adoptoijilla on into tehdä ja halu huolehtia ympäristömme yhteisistä menneisyyden merkeistä, toteaa rakennustutkija Miinu Mäkelä.

Adoptoi monumentti -toiminta mahdollistaa kulttuuriympäristön hoidosta kiinnostuneille myös erilaisia yhteisöllisiä tapahtumia kuten talkoopäiviä, leirejä ja retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Tapahtumat ovat avoimia kaikille.

-Adoptoi monumentti -toiminnalla halutaan innostaa ihmisiä mukaan kulttuuriympäristön hoitoon, kertoo Mäkelä.

-Päämääränä on lisätä tietoa ja ymmärrystä kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä arvoista. Vastuu merkittävien muinaisjäännösten ja rakennusperinnön kohteiden suojelusta kuuluu kaikille.

Ensimmäiset kohteet Pirkanmaalla adoptoitiin vuonna 2009. Pirkanmaalta Adoptoi monumentin idea on levinnyt useisiin muihin maakuntiin, ja adoptoituja kohteita on tullut vuosien varrella lisää. Vuoteen 2024 mennessä Pirkanmaalla on tehty 25 adoptiosopimusta ja koko maassa 66.

-Uusin adoptiokohde Pirkanmaalla on Tampereen Näsinpuiston laululava, jonka hyvästä hoidosta vastaa nyt Kulttuuriyhdistys Reliikki ry, kertoo Mäkelä.

Adoptoi monumentti -yhteisöt kaipaavat jatkuvasti uusia innokkaita jäseniä.

-Adoptiotoiminta mahdollistaa omalta osaltaan kulttuuriperinnön säilymisen, siksi iloitsemme jokaisesta uudesta hoitosopimuksesta, Mäkelä toteaa.

Näyttelyssä kävijä pääsee tutustumaan Adoptoi monumentti -toimintaan sekä erilaisiin Pirkanmaalla adoptoituihin kohteisiin. Näyttely viipyy kussakin kunnassa noin kuukauden ajan, näyttelytiloina toimivat pääasiassa kirjastot. Näyttely starttaa 6.5.2024 Mänttä-Vilppulasta, jossa se on avoinna Mäntän kirjastossa kuun loppuun asti. Kesäkuukausina näyttely kiertää Pälkäneellä, Urjalassa ja Valkeakoskella. Syys-lokakuussa ovat vuorossa Ylöjärvi ja Lempäälä, marraskuussa Kuhmoinen ja joulukuussa Tampere. Vuoden 2025 puolella näyttely nähdään vielä Pirkkalassa ja Kangasalla.