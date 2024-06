Jäikö hiustenlähdön hoitoon tilaamasi lääke Tullin haaviin? Tästä se johtuu

Tullin haaviin jääneet hiustenlähdön hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat sisältäneet minoksidiilia. Näitä lääkkeitä myydään reseptivapaasti Suomen apteekeissa. Näiden, kuten muidenkin lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen* ulkopuolelta on kiellettyä. Euroopan talousalueelta näitä lääkkeitä voi tilata, mutta tilaamiseen liittyy rajoituksia: lääkevalmisteita voi tilata korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän ja niiden täytyy tulla henkilökohtaiseen käyttöön. Jos kyseessä on reseptilääke, tilaajalla on oltava resepti tai lääkärintodistus.

– Tilaajan vastuulla on selvittää, voiko valmistetta tilata laillisesti Suomeen. Erityistä tarkkuutta kannattaa kiinnittää siihen, mistä lääke Suomeen tulee. Jos verkkokaupan varasto on Euroopan talousalueen ulkopuolella, lääkettä ei voi Suomeen tilata, vaikka verkkokauppa olisi alueella, neuvoo tulliylitarkastaja Anne Pullinen.

Tulli valvoo lääkkeiden maahantuontia, Fimea vastaa luokittelusta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa Suomessa lääkkeiden luokittelusta. Lääkkeitä koskevat rajoitukset ja määräykset tulee tarkistaa aina Fimeasta. Tulli valvoo maahantuontirajoitusten noudattamista. Tullilla on oikeus muun muassa lisäselvitysten pyytämiseen. Jos maahantuonnin edellytykset eivät täyty, joudutaan valmisteet ottaa haltuun. Asiakas menettää silloin sekä tilaamansa lääkkeet että rahansa.

*ETA-alueeseen kuuluu EU-maiden lisäksi Norja, Islanti ja Liechtenstein.



Lisätietoja:

Lääkkeiden tilaaminen netistä (tulli.fi)