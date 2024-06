Yrittäjägallup: Alv-korotus nopealla aikataululla on ”huono ja hätäinen päätös”

Yrittäjiltä viiden kohdan korjaussarja sote-kriisiin 12.6.2024 09:49:01 EEST | Tiedote

Sosiaali- ja terveydenhuollon kriisi on tosiasia. Yrittäjät esittää sote-kriisiin viiden kohdan korjaussarjaa: yksityiset yritykset ja järjestöt on valjastettava palvelutuotantoon lisäämällä monituottajuutta, palvelusetelijärjestelmää on laajennettava, inhouse-yhtiöt laitettava kuriin, ostolaskudata on avattava sekä hankintoja jaettava pienempiin osiin. Lisäksi alan kilpailua on lisättävä, jotta sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinat toimisivat paremmin.