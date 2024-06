EKOenergia rahoittamaan Suomen Lähetysseuran ilmastotyötä Kambodžassa

Uusiutuvan energian ympäristömerkki EKOenergia on myöntänyt Suomen Lähetysseuralle 60 000 euron ilmastorahoituksen Kambodžaan, joka on yksi Kaakkois-Aasian alttiimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Kulunut vuosi on ollut ilmastonmuutoksen ja El Nino -ilmiön yhteisvaikutuksesta ennätyskuuma, eivätkä sateet ole saapuneet ajallaan.

”Paluuta perinteiseen maanviljelyyn, jossa pystyttiin luottamaan säännöllisiin sadekausiin, ei ole. Tilanne on ajanut maanviljelystä elantonsa saavat alkuperäiskansat huolestuttavaan tilanteeseen”, Suomen Lähetysseuran ruokaturvan ja toimeentulon asiantuntija Emma Holmström sanoo.

Lähetysseuran hankkeessa rakennetaan 3000 litran vesisäiliöillä varustettuja vesipumppujärjestelmiä kahdeksaan kylään Ratanakirissa, joka on yksi Kambodžan vähiten kehittyneimmistä maakunnista. Puhtaan veden saatavuus tulee helpottamaan yhteensä yli 1600 alkuperäiskansoihin kuuluvan perheen elämää alueella.

”Veden saatavuuden lisääntyminen tulee parantamaan merkittävästi perheiden ruokaturvaa. Samalla puhdas vesi mahdollistaa paremman hygienian ja riittävän juomaveden saannin. Myös naisten turvallisuus paranee, kun vettä ei tarvitse enää kantaa pitkiä matkoja”, Holmström sanoo.

Ilmasto-oikeudenmukaista energiaa

EKOenergia on voittoa tavoittelematon ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää irtautumista fossiilisista energian lähteistä ympäri maailman. Ilmastorahastonsa kautta EKOenergia rahoittaa yhteisölähtöisiä uusiutuvan energian hankkeita matalan- ja keskitulotason maissa energiaköyhyyden torjumiseksi. Käyttämällä EKOenergia-ympäristömerkittyä energiaa, kuluttajat kotitalouksista suuryrityksiin voivat osallistua näiden hankkeiden rahoittamiseen.



”Rahoituksen tarjoaminen köyhyydessä elävien yhteisöjen ilmastohankkeille on mielestämme maapallomme etuoikeutetumman väestön velvollisuus, jolla varmistetaan, etteivät nämä yhteisöt jää jälkeen vihreän siirtymän tarjoamista mahdollisuuksista. Monet yhteisöt ympäri globaalia etelää kärsivät jo ilmastonmuutoksen aiheuttamista sään ääri-ilmiöistä, vaikka ovat edistäneet ilmastonmuutoksen syntymistä vähiten”, EKOenergian ilmastorahastokoordinaattori Laura Blomberg sanoo.



Blomberg näkee uusiutuvassa energiassa valtavan muutosvoiman:

”Monilta paikallisyhteisöiltä puuttuvat uusiutuvaan energiaan siirtymiseen tarvittavat varat ja joskus myös tekninen osaaminen. Tämän vuoksi rahoitamme monien eri alojen järjestöjä, jotka voivat tukea paikallisyhteisöjä toteuttamaan uusiutuvan energian hankkeitaan.”

Yhteistyö kantaa jo kirjaimellista hedelmää

Kirkon kansainvälisen työn ja kehitysyhteistyön järjestö Suomen Lähetysseura valikoitui EKOenergian kumppaniksi pitkän kokemuksensa sekä paikallislähtöisen ja kokonaisvaltaisen toimintatapansa vuoksi.

”Pitkäaikaisen paikallisen yhteistyöjärjestön kautta Lähetysseuran on mahdollista toimia tiiviisti yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Arvostamme myös sitä, miten Lähetysseura näkee tämän hankkeen mahdollisuutena oppia lisää uusiutuvasta energiasta ja sen tuomista mahdollisuuksista ja haluaa hyödyntää hankkeen tuomia oppeja laajentamalla uusiutuvan energian hankkeita muillekin alueille. Lähetysseuralla on laajojen verkostojensa kautta valtava potentiaali edistää uusiutuvaa energiaa ympäri maailman”, Blomberg sanoo.

Hanke toteutetaan yhdessä Integral Cooperation in Cambodia (ICC) -järjestön kanssa, jonka parissa Lähetysseura on tehnyt työtä alkuperäiskansojen oikeuksien vahvistamiseksi Kambodžassa jo vuodesta 2001. EKOenergian mahdollistama hanke on puolestaan jatkoa vuonna 2023 alkaneelle yhteistyölle, jossa ICC:n hankekyliin asennettiin aurinkopaneeleilla toimivia kastelujärjestelmiä.

”Viimevuotinen hanke on konkreettinen osoitus siitä, miten ilmastokestävyyttä edistävä työ kantaa hedelmää. Hankealueella sadekausi alkoi myöhässä, mistä johtuen perinteinen viljely ei ollut mahdollista. Mutta uusien kastelujärjestelmien ansiosta kotipuutarhat tuottavat nyt satoa”, Holmström kertoo.

Blomberg odottaa uudelta hankkeelta lisää mielenkiintoista tietoa, jota voidaan jakaa eteenpäin yhteistyöverkostolle:

”Toivottavasti voimme jatkossa laajentaa yhteistyötä uusien hankkeiden myötä uusille alueille.”