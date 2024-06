Kesäohjelmaa ja opastuksia Vaasan museoissa

Heinäkuussa kesäisiä kuvispajoja on seuraavasti:

keskiviikkoisin 3.7., 10.7., 17.7., 24.7. ja 31.7. klo 11 ja 14 (kaksikielisesti). Tutustutaan näyttelyyn Kehoja ja hetkiä - kolme näkökulmaa Kuntsin Säätiön kokoelmaan ja työpajassa tehdään kokeellisia maalauksia. Tikanojan taidekodin työpajat torstaisin 4.7., 11.7., 18.7. ja 25.7. klo 10 ja 14 (kaksikielisesti). Tehdään lyhyt kierros näyttelyssä Idän henkisyys, minkä jälkeen työpajassa taitellaan paperista teemaan sopivia origameja.

perjantaisin 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. klo 10 ja 14 (kaksikielisesti). Tutustutaan Vanhan Vaasan museoon ja työpajassa tehdään omia kolmiulotteisia veneitä laivanvarustaja Falanderin hengessä. Pohjanmaan museon työpajat lauantaisin 6.7., 13.7., 20.7. ja 27.7. klo 10 ja 14 (kaksikielisesti). Tutustutaan näyttelyyn Who is Roger Broo? ja pohditaan, kuka taiteenkeräilijä oli. Työpajassa tehdään omakuvia kollaasitekniikalla.

Kesän kierrokset ja työpajat ovat kaksikielisiä ja maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Yleisöopastuksia sunnuntaisin

Ajankohtaisia näyttelyitä opastetaan museoissa sunnuntaisin. Yleisöopastukset sisältyvät museon pääsymaksuun.

Näyttely Kehoja ja hetkiä - kolme näkökulmaa Kuntsin Säätiön kokoelmaan, sunnuntaina 7.7. ja 4.8. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi Pohjanmaan museo: Näyttely Who is Roger Broo? sunnuntaina 14.7. ja 11.8. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi

Näyttely Idän henkisyys, sunnuntaina 21.7. ja 18.8. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi Vanhan Vaasan museo: Sunnuntaina 28.7. ja 25.8. klo 13 ruotsiksi ja klo 14 suomeksi

Terranovassa avautuu valokuvanäyttely ensimmäisestä kuulennosta

Pohjanmaan museon Terranovassa avautuu 3.7. valokuvanäyttely Matka Kuuhun 55. Näyttelyssä kerrotaan kuvin ensimmäisestä Kuuhun laskeutumisesta, josta tulee tänä vuonna kuluneeksi 55 vuotta. Apollo 11 -kuulennosta kertova näyttely on avoinna syksyyn saakka, ja siinä tuodaan esiin myös, miten amerikansuomalaiset ovat olleet Yhdysvaltojen avaruusohjelmissa mukana. Näyttely saa jatkoa vuoden aikana muista kuulennoista. Näyttelyn ovat tuottaneet VB-valokuvakeskus ja Pohjanmaan museo.

Pohjanmaan museossa on esillä myös pidempiaikaiset kokoelmanäyttelyt Aarteita meiltä ja merten takaa ja Vaasa 400.

Suomen kuvataiteen päivä 10.7.

Keskiviikkona 10.7. juhlistetaan Suomen kuvataiteen päivää. Tikanojan taidekodissa järjestetään maalaustapahtuma, jossa kaikki pääsevät maalaamaan tunnelmallisella sisäpihalla Vaasan taiteilijaseuran kanssa klo 12–16.30.

Tikanojan taidekodissa on myös mahdollista osallistua Sahaja joogaan lauantaisin 29.6. ja 6.7. klo 13–14.30. Jooga on osallistujille maksuton, ja tapahtumapäivinä Idän henkisyys -näyttelyyn pääsee tutustumaan opiskelijahintaan.

Elokuussa tapahtumia Vanhan Vaasan museossa

Vanhan Vaasan museossa vietetään Vaasan palon -päivää lauantaina 3.8. Vanhan Vaasan museo on yksi harvoista vuoden 1852 palosta säästyneistä taloista. Luvassa on aiheeseen liittyviä opastuksia klo 13 suomeksi, klo 14 ruotsiksi ja klo 15 englanniksi. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy.

Vanhan Vaasan päivänä sunnuntaina 18.8. museoon voi tutustua lyhyillä opastuksilla klo 14 englanniksi, klo 15 suomeksi ja klo 16 ruotsiksi. Loukon tuvassa järjestetään päivän aikana kahden taiteilijan, Alan Bulfinin ja Pii Anttilan taidetyöpaja Toivon että kasvat. Taidehetkessä tehdään oma tarinanoppa, jota heittämällä kuvitetaan itse tehty kuvakirja. Osallistuminen sopii kaikenikäisille ja on maksutonta.

Elokuussa Vanhan Vaasan museossa avautuu myös näyttely Tervaa ja suolanpärskeitä, jonka on tuottanut KulturÖsterbotten yhdessä alueen muiden merenkulkumuseoiden kanssa.

Vaasan museot ovat avoinna keskiviikosta sunnuntaihin klo 10–17. Taiteiden yönä torstaina 15.8. Vaasan museoista Pohjanmaan museo, Tikanojan taidekoti ja Kuntsin modernin taiteen museo ovat avoinna klo 15–21.