Varha aloittaa laskujen perinnän

Henkilöasiakkaalla on, edellytysten täyttyessä, mahdollisuus saada Varhalta laskulle maksuaikaa tai sille voidaan muodostaa maksusuunnitelma. Näiden muutosten edellytyksenä on, ettei lasku ole vielä erääntynyt ja aiemmat laskut on maksettu. Varhan maksuvalvonnan puhelinpalvelu palvelee asiakkaita arkisin ma - to klo 9 - 11 numerossa 02 313 1141.

Jos laskua ei ole eräpäivään mennessä maksettu, se siirtyy Revire Perintä Oy perintätoimiston hoidettavaksi. Ennen varsinaisia perintätoimia asiakas saa perintäyhtiöltä maksumuistutuksen. Laskun siirryttyä perintäyhtiölle maksujärjestelyistä sovitaan suoraan perintäyhtiön kanssa. Revire Perintä Oy:n kautta tulleet laskut tulee maksaa laskulla olevalla viitenumerolla suoraan Revire Perintä Oy:n pankkitilille.

Varha tukee kestävää kehitystä ja suosittelee henkilöasiakkaille e-laskusopimuksen käyttöönottoa. Tällöin lasku saapuu suoraan verkkopankkiin. Varhan e-lasku tilataan omasta verkkopankista valitsemalla laskuttajaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Lisätietoja Varhan laskutuksesta on luettavissa asiakaslaskutus ja ohjeet sivustolta.