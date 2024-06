Weekend Festival 2024 jälleen Vermossa – tapahtumajärjestelyt asukkaiden kommentoitavina

Musiikkitapahtuma Weekend Festival järjestetään toista kertaa Vermo Areenalla Espoon Leppävaarassa 2.–3.8.2024. Tapahtuman aikana kuullaan useita elektronisen musiikin esityksiä sekä nähdään ilotulitus perjantaina ja lauantaina.

Tapahtuman järjestäjä All Things Live Finland Oy on tehnyt festivaalista meluilmoituksen Espoon kaupungin ympäristövalvonnalle. Ilmoituksen liitteenä on tapahtuman melumallinnus ja melumittaussuunnitelma, sekä lähialueen asukkaille jaettava tiedote.

Tapahtumassa on kolme esiintymislavaa. Järjestäjän mukaan he tekevät kaikkensa, että tapahtumasta aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa alueen asukkaille.



Meluilmoituksen mukaan äänentoistoa testataan torstaina 1.8. klo 12–21. Perjantaina 2.8. ja lauantaina 3.8. äänentoistoa testataan klo 11–15, esitykset alkavat klo 15 ja loppuvat klo 00 ilotulitukseen molempina tapahtumapäivinä.

Bassotaajuuksia rajoitetaan tänä vuonna erikseen

Ulkoilmatapahtumien meluilmoituspäätöksiin on tänä vuonna lisätty määräys musiikkimelun matalien taajuuksien (basso) rajoittamiseksi C-taajuuspainotusta hyödyntäen. Uudistuksen myötä musiikkimelulle annetaan raja-arvot ja sitä tulee mitata sekä A- että C-taajuuspainotusta käyttäen. Tämän ennakoidaan vähentävän tapahtumien lähialueiden kokemia meluhaittoja.

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa meluun ja lähialueiden siivoukseen

Vermon lähialueiden asukkailla ja muilla asianosaisilla on jälleen mahdollisuus kertoa mielipiteensä tapahtuman jätehuollosta ja aiheuttamasta melusta. Tapahtuman lähialueisiin kuuluvat Espoossa Perkkaa ja Mäkkylä sekä Helsingissä Pitäjänmäki. Meluilmoituksen mukaan tapahtumasta aiheutuu melua erityisesti näille alueille.

Mielipiteet on toimitettava kirjallisina viimeistään 19. heinäkuuta klo 15:45 mennessä Espoon kaupungin kirjaamoon. Kirjallisessa näkemyksessä on ilmoitettava oma nimi, osoite ja asian diaarinumero. Asuinpaikka pitää ilmoittaa, sillä lähialueiden asukkaat ovat varsinaisia asianosaisia.

Asukkaiden kuulemisen ja tapahtuman järjestäjän vastineen perusteella Espoon kaupungin ympäristövalvonta tekee tapahtumasta meluilmoituspäätöksen. Melun lisäksi päätöksessä annetaan määräyksiä lähialueen asukkaiden tiedottamisesta, jätehuollon järjestämisestä ja roskaantumisen hillinnästä.

“Kuulemisen tavoite on vähentää asukkaille tapahtumasta aiheutuvaa haittaa. Kuuleminen tarjoaa hyvän mahdollisuuden vaikuttaa. Edellytämme, että tapahtumajärjestäjä hillitsee ja seuraa melu- ja roskaantumishaittaa”, sanoo Espoon kaupungin ympäristönsuojelun valvontapäällikkö Maria Myllynen.

Järjestäjä vastaa kysymyksiin tapahtumajärjestelyistä

Weekend Festivalin järjestäjä All Things Live Finland vastaa yleisimpiin kysymyksiin tapahtumasta verkkosivuillaan. Tapahtuman aikana melusta voi olla yhteydessä järjestäjään. Järjestäjä tiedottaa lähialueen asukkaita tapahtumasta ja kehen voi olla yhteydessä melusta.

Meluilmoitus liitteineen ja ohjeet kuulemiseen ovat nähtävillä kuulutusaikana 19.7. asti Espoon verkkosivuilla. Espoon kaupungin kirjaamo ottaa vastaan kirjallisia näkemyksiä 19.7.2024 klo 15:45 asti. Näkemyksessä on oltava merkittynä oma nimi ja osoite sekä asian diaarinumero 2564/11.01.04/2024.