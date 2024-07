Mitä pääkaupunkiseudulla luetaan tänä kesänä?

Satu Rämö jatkaa edelliskesän tapaan kirjastotilastojen kärjessä, sillä hänen dekkarisarjansa teokset Jakob sekä Rósa & Björk löytyvät kesän lainatuimpien kirjojen listalta sijoilta 1. ja 4. Tietokirjallisuuden puolella lainaustilaston ykkösenä on Jenni Haukion muistelmateos Sinun tähtesi täällä – vuodet presidentin puolisona.

Viime vuoden Finlandia-ehdokkaita lainatuimpien teosten listoilta löytyy jopa viisi kappaletta: Sirpa Kähkösen 36 uurnaa, Iida Turpeisen Elolliset, Tuomas Kyrön Aleksi Suomesta, Antti Järven Minne katosi Antti Järvi? sekä Ville Mäkipellon ja Paavo Huotarin Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia.

Lastenkirjallisuuden lainatuimpia ovat sarjamuotoiset suursuosikit Jeff Kinneyn Neropatin päiväkirjat, Aino Havukaisen ja Sami Toivosen Tatut ja Patut sekä Trollin Mestarietsivä Peppuset.

Kesällä luetaan etenkin kaunokirjallisuutta

Kesäisin kirjastojen lainausmäärät laskevat vähän, sillä kirjaston vakioasiakkaat päiväkodit, koulut ja opiskelijat palauttavat suuret määrät kirjoja kesän ajaksi. Lomalukemisen lainaaminen kuitenkin tasoittaa tilannetta. Kesällä korostuu etenkin kaunokirjallisuuden lainaaminen.



”Kesän kovin lukemistrendi on se, että luetaan mitä halutaan! Kouluun ja työhön liittyvät kirjat voi laittaa hetkeksi sivuun ja valita tilalle jotain keveämpää. Jännityskirjallisuus ja romantiikka ovat vuodesta toiseen kesän suosikkilukemista. Samoin erilaiset matkaoppaat ja retkeilykirjallisuus kiinnostavat ihmisiä kesällä”, kertoo Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen.

Keskustakirjasto Oodi on kesän kävijämagneetti

Kesän lomakausi hiljentää Helsingin kirjastoja jonkin verran ja kesäkuu on tyypillisesti kävijämääriltään vuoden alhaisin. Kävijämääriin vaikuttavat myös kesäaukiolot: osa kirjastoista on vähemmän auki kuin talviaikaan. On kuitenkin havaittavissa, että kirjastot kiinnostavat yhä enemmän myös kesäisin ja se on paljolti keskustakirjasto Oodin ansiota.

”Pääkaupunkiseutu pysyy nykyään eloisana myös kesälomakaudella ja tämä näkyy kirjastoissakin. Monet kirjastot laajentavat toimintaansa kesällä pihoille ja terasseille, ja kirjastoautokin lähtee kiertueelle yllättämään ihmisiä eri puolille kaupunkia. Oodista on tullut Helsingin keskustan vetonaula, jonka kävijämäärät ovat aiempina vuosina olleet kesäkaudella vuoden korkeimpia. Tuntuu upealta, että meillä kirjastot ovat paitsi osa helsinkiläisten arkea, ne houkuttelevat myös matkailijoita ja lomalaisia tarjonnallaan”, Katri Vänttinen iloitsee.

Pääkaupunkiseudun suosituimmat kirjat touko-kesäkuussa 2024

Top 5 lainatuin kaunokirjallisuus

Satu Rämö: Jakob Sirpa Kähkönen: 36 uurnaa – väärässä olemisen historia Tommi Kinnunen: Kaarna Satu Rämö: Rósa & Björk Iida Turpeinen: Elolliset

Top 5 lainatuin tietokirjallisuus

Jenni Haukio: Sinun tähtesi täällä – vuodet presidentin puolisona Tuomas Kyrö: Aleksi Suomesta Antti Järvi: Minne katosi Antti Järvi? – kertomus kadonneesta isoisoisästä ja luovutettuun Karjalaan jääneistä Ville Mäkipelto & Paavo Huotari: Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia Terttu Söderström: Katteella tulosta

Top 5 lainatuin lastenkirjallisuus