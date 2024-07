Jokainen perheestäni on tappanut jonkun on synkän humoristinen uutuus

Benjamin Stevensonin kirjoittama dekkari Jokainen perheestäni on tappanut jonkun on uudenlainen tulkinta klassisesta murhamysteeristä.

Cunninghamin perhe on joukko häiriintyneitä tyyppejä. Sen lisäksi, että he eivät tule toimeen keskenään, jokainen heistä on ehtinyt tappaa jonkun – parhaimmat useamman. Osa perheestä on hyviksiä, osa pahiksia – ja lopuilla on käynyt vain huono tuuri. Cunninghamin suku kokoontuu sukukokoukseen hiihtokeskuksessa. Lopputuloksena hiihtokeskuksessa on ruumis, mutta asiat eivät mene yhtään niin kuin lukija aluksi kuvittelee.

Kertojaratkaisu on yllätyksellinen. Siitä ei kannata paljastaa sen enempää. Writers' Digestin haastattelussa Stevenson kertoo, että työskennellessään kustantamossa sai hän käsityksen siitä, mitä kaikkea kirjamaailma jo tarjoaa. Tavoitteena oli luoda jotain, mitä ei vielä ole nähty. Toisaalta myös kokemus stand upin maailmasta toimii kätevänä työvälineenä kirjoitusprosessissa. Koomikkona Stevenson on oppinut, miten ylläpitää ihmisen kiinnostusta, kuinka saada ihminen nauramaan ja ennen kaikkea milloin ja miten yleisön pystyy yllättämään.

"Murhamysteereissä hienoa on, että niissä on säännöt. Niinpä sain idean päähenkilöstä, joka on lukenut kaikki säännöt ja oli varsin tietoinen olevansa mysteeritarinassa itsekin", Stevenson sanoo.

Stevensonin kirja on saanut paljon palautetta myös sen mustan huumorin käytöstä. Kirjan ote on leikkimielinen, vaikka sävy on tumma. "Vaikeiden aiheiden käsittely luonnistuu useilta paremmin huumorin keinoin", Stevenson sanoo.

Benjamin Stevenson on australialainen stand up koomikko ja kirjailija. Loppuunmyydyt komediashow't ja huippusuosion keränneet kirjat ovat tehneet Stevensonista yhden maansa kiinnostavimmista nimistä kulttuurin saralla. Aula & Co julkaisee häneltä vuonna 2025 hänen seuraavan kirjansa Jokainen tässä junassa on syyllinen.

Benjamin Stevenson:

Jokainen perheestäni on tappanut jonkun

Dekkari, Aula & Co 2024

Suomentanut Kaisa Haatanen.

Kansi: Mika Tuominen.

Saatavilla myös äänikirjana.