Atealle jo viides EcoVadis-platinaluokitus

EcoVadis arvioi Atean vastuullisuustoimintaa ympäristöön, etiikkaan, hankintojen vastuullisuuteen sekä työ- ja ihmisoikeuksiin liittyvien kriteerien perusteella.

"Olemme ylpeitä saadessamme EcoVadisilta platinaluokituksen viidentenä peräkkäisenä vuonna. Se kuvastaa koko organisaatiomme yhteistyötä, jolla jatkamme standardien tiukentamista, kestävän kehityksen sisällyttämistä toimintatapoihimme ja prosesseihimme sekä myönteisten muutosten toteuttamista tietotekniikan avulla. Kestävä kehitys on edelleen yrityksemme mission ytimessä – rakennamme tulevaisuutta tietotekniikalla", Atean konsernijohtaja Steinar Sønsteby sanoo.

”Emme ole jääneet lepäämään laakereillemme vaan teemme jatkuvasti enemmän vastataksemme kasvaviin odotuksiin. Markkinajohtajana haluamme yhdistää huippuosaamisen vastuullisiin toimintatapoihin. Ecovadis-arvioinnissa saamamme pisteet nousivat kestävien hankintojen kehitystyön ansiosta – vastuullisen liiketoiminnan tiimi (Sustainable Business team) on tehnyt paljon työtä varmistaakseen, että meillä on vahva due diligence -prosessi, joka on kansainvälisten linjausten ja määräysten mukainen. Viime vuonna valmistunut ja tämän vuoden vastuullisuusraportissa julkaistu ihmisoikeusvaikutusten arviointi antaa meille entistä syvällisemmän käsityksen toimitusketjustamme”, Atea Finlandin vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala sanoo.

Atean vastuullisuustyö vuonna 2024

Merkittävimmät virstanpylväät Atean vastuullisuustyössä tänä vuonna: