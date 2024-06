SDP:n Saku Nikkanen: Jätin toimenpidealoitteen sovittelutoimistojen käytön lisäämisestä vakavien koulukiusaamistapausten sovittelussa

– Julkisena palveluna tapahtuva sovittelu on vapaaehtoista ja maksutonta palvelua rikoksen tai riidan osapuolille. Sovittelussa asiaan koulutetut usein vapaaehtoiset puolueettomat sovittelijat auttavat rikoksen osapuolia kohtaamaan toisiaan ja käsittelemään tapahtuneen asian rakentavasti. Sovittelijoita velvoittaa vaitiolovelvollisuus. Näin he eivät saa kertoa sovittelun tapahtumista ulkopuolisille. Osapuolilla on näin mahdollisuus itse vaikuttaa oman asiansa ratkaisuun esimerkiksi asiaa nopeuttavasti. Sovittelussa usein sovitaan myös mahdollisten vahinkojen korvauksesta, toteaa Nikkanen.

Sovittelutapaamisessa puhutaan tapahtuneesta rikoksesta tai riidasta. Osapuolilla on näin mahdollisuus kertoa toisilleen kokemuksistaan ja tunteistaan. Sovittelussa käsitellään vahinkoja ja haittoja, joita rikoksessa tai riidassa on aiheuttanut. Kirjallinen sopimus sovituista asioista laaditaan usein sovittelijoiden avustuksella. Sovittelu voidaan keskeyttää milloin tahansa, mikäli se osoittautuu mahdottomaksi.

– Tämän vuoksi esitän toimenpidealoitteessani, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jossa sovittelua hyödynnetään nykyistä enemmän koulukiusaamistapausten selvittämisessä. Sovittelun lisääminen edellyttää sovittelutoiminnan ja muiden toimijoiden yhteistyön vahvistamista, sovittelutietouden lisäämistä sekä toimintaedellytyksien tarkastelua ja sovittelutoiminnan resurssien lisäämistä, vaatii Saku Nikkanen.