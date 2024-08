Erilaisuus on valttia Meri-karhu -sarjan uusimmassa kirjassa

Meri-karhu opettaa, että ystävyys on elämän todellista taikaa!

Ystävä tunnetaan tässäkin hädässä. Meri-karhu ojentaa suurensuuren tassunsa ja rientää Frankin kanssa mielikuvitusmatkalle maailman eri kolkkiin. Heillä on monenmoisia kummallisia ihania ystäviä, joita on jälkeenpäin mukava muistella. Erilaisuus on mahtavaa rikkautta, parempaa kuin isot kultakasat!

Botnia-palkittu kuvittaja ja muotoilija Mira Mallius (s. 1981) rakastaa eläimiä, erityisesti karhuja.

”Minulle tuli toive lapsilta, että he haluaisivat kuulla myös Frank-flamingosta. Niinpä mietin kirjaa, joka kertoisi hyvin erottuvan eläimen tarinaa. On monia teoksia erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä, mutta minusta niitä ei ole koskaan liikaa. Minulla oli myös halu kertoa lapsille eläimistä, joita ei joka kirjassa näy ja tähän tarinaan sain upotettua monia harvinaisia sekä erilaisia eläimiä.

Piirrän paljon kuvituksia, joissa on suomalaisia eläimiä värikkäissä vaatteissa. Tämä kirja kertoo myös siitä, kuinka nämä eläimet alkoivat pukeutua kauniisiin rusetteihin ja villapaitoihin.”

Hänen ensimmäinen oma kuvakirjansa Meri-karhun suuri suku ilmestyi vuonna 2020 ja Meri-karhun joulu 2022.

Meri-karhun suuri suku – retki maailman karhulajien pariin

Meri-karhu lähtee ystävänsä Frank Flamingon kanssa etsimään karvaisia sukulaisiaan eri mantereilta.

Pitkällä matkalla ystävykset kohtaavat silmästä sil­mään muun muassa kodiakinkarhun, silmälasikarhun, mustakarhun, huulikarhun ja sepelkarhun lajitoverei­neen ja oppivat karhuista faktan jos toisenkin.

Meri-karhun joulu

Valloittava ja värikylläinen kirja kutsuu mukaan taianomaiselle matkalle joulun ihmemaahan ja tutustuttaa erilaisiin tapoihin viettää joulua. Teos valloittaa värikylläisellä kuvituksellaan.

Malliuksen hauskat eläinhahmot ihastuttavat myös korteissa, kalentereissa ja Brontosaurus Beppe -kirjoissa.

Meri-karhu on mukana Helsingin Kirjamessuilla Kumpula-lavalla torstaina 24.10. klo 15.30–16.00.

