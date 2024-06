SDP:n Elisa Gebhard ja Ville Skinnari: Suomen tulee evakuoida siviilejä Gazasta hoitoon

- Humanitaarinen hätä ja kärsimys Gazassa ovat äärimmäisiä, kun lähes kaikki sairaalapalvelut on tuhottu ja sota jatkuu tiiviisti asutuilla alueilla. Esimerkiksi lasten amputaatiot ovat erittäin yleisiä ja niitä on haastava hoitaa sotaolosuhteissa, Elisa Gebhard toteaa.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että 9000 ihmistä Gazassa tarvitsee siirron ulkomaille henkeä uhkaavien vammojen tai sairauden hoitamiseksi. WHO on pyytänyt EU-maita osallistumaan vakavasti loukkaantuneiden ja sairaiden lasten evakuointiin. Komissio on esittänyt asiassa pyynnön jäsenmaille jo toukokuussa auttaa palestiinalaisia alun perin ukrainalaisten hoitamiseen luodun järjestelmän kautta.

- Suomen hallituksen tulee kantaa vastuu palestiinalaisten hädästä ja ryhtyä toimiin erityisesti Gazan naisten ja lasten auttamiseksi. Suomen tulee osallistua potilaiden evakuointiin ja hoitamiseen sairaaloissamme. Meillä on korkealaatuista osaamista vakavien vammojen hoitamiseen ja voimme tehdä osamme, Ville Skinnari painottaa.

EU:n MEDEVAC-järjestelmän avulla Ukrainasta oli tammikuuhun mennessä evakuoitu yli 3000 potilasta hoitoon eri puolille Eurooppaa, myös Suomeen. Samoja oppeja ja kokemusta voidaan hyödyntää palestiinalaisten avustamisessa.

- Suomen tulee hyödyntää EU-yhteistyötä palestiinalaisten potilaiden siirtämiseen Suomeen hoidettavaksi, ja siihen vaadittavaan hallinnolliseen koordinaatioon. Järjestelmä kehitetiin ukrainalaisten avustamiseksi ja nyt sille on huutava tarve myös Gazan lasten kohdalla. Kauniit sanat eivät riitä, vaan tulee ryhtyä toimiin siviilien auttamiseksi, Gebhard vaatii.

- Nyt olisi myös korkea aika tunnustaa Palestiinan valtio ja edistää näin rauhanneuvotteluiden ja kahden valtion mallin toteutumista pitkällä tähtäimellä. Vai aikooko Suomi jäädä tässäkin viimeisten joukkoon, Skinnari päättää.



Elisa Gebhard ja Ville Skinnari jättivät asiassa toimenpidealoitteen eduskunnassa.