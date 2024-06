Espoon ilmastopäästöt laskivat huomattavasti

Ilmastopäästöt ovat laskeneet jo 30 prosenttia

Espoon tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuosi on 1990, johon verrattuna Espoon alueella tuotetut päästöt ovat laskeneet jo 30 prosenttia samalla kun väestönkasvu on ollut nopeaa. Asukasta kohti päästöt ovat laskeneet vuodesta 1990 jo 62 prosenttia.

Espoon kaupunginvaltuusto päätti Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartasta toukokuussa 2024. Vuoden 2023 ilmastopäästöt alittavat tiekartan mukaiset vuosittaiset päästövähenemät, eli päästöt laskivat jopa ennakoitua nopeammin. Päästöt laskivat kaikilla merkittävillä hiilineutraaliustavoitteen mukaisilla sektoreilla: kaukolämmössä, kulutussähkössä ja liikenteessä.

”On erinomaista, että etenemme jopa ennustetta nopeammin kohti ilmastotavoitetta. Tämä on koko Espoo-yhteisön eli kaupungin, asukkaiden, yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tekemän määrätietoisen työn ansiota ja sitä työtä jatketaan edelleen. Samalla luomme yhteistyön avulla Suomeen ja Espooseen kestävää kasvua, elinvoimaa, hyvinvointia ja työpaikkoja.” toteaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Edelliseen vuoteen verrattuna päästöt laskivat vuonna 2023 18 prosenttia. Kokonaispäästöt olivat 742 kt CO2e ja tavoitteena on vuonna 2030 saavuttaa 212 kt CO2e päästöt. Espoossa on jo kahdeksatta vuotta peräkkäin pääkaupunkiseudun pienimmät asukaskohtaiset päästöt. Asukasta kohden päästöt olivat 2,4 t CO2e.

Espoon ilmastopäästöt vuonna 2023 ja arvio vuoden 2030 päästöjakaumasta. Lähteet: Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt HSY 2024 ja Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan skenaariotyö, Sitowise 2022 ja 2023.

Kaukolämmön ja kulutussähkön päästöt laskivat huomattavasti

Espoo on sitoutunut energiayhtiö Fortumin kanssa hiilineutraaliin kaukolämpöön tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Kaukolämmön tuotannossa kivihiilen ja öljyn käyttö väheni huomattavasti vuonna 2023 ja kivihiilen käyttö päättyi kokonaan huhtikuussa 2024. Vuodesta 1990 vuoteen 2023 kaukolämmön päästöt putosivat 27 prosenttia.

Kulutussähkön osalta päästövähenemää selittää erityisesti valtakunnallisen sähkön päästökertoimen pieneneminen. Kulutussähkön päästöt laskivat vuodesta 1990 38 prosenttia. Myös muu uusiutuvan ja hiilineutraalin energian lisääminen, kuten öljylämmityksistä luopuminen ja aurinkopaneeli-investoinnit, vähentävät ilmastopäästöjä.

Liikenteen päästöt laskussa

Liikenteen päästöt putosivat vuodesta 1990 vuoteen 2023 seitsemän prosenttia. Kasvavassa kaupungissa liikenteen kokonaispäästöjen aleneminen on kunnianhimoinen tavoite ja hieno saavutus. Liikenteen päästöjä vähentävät erityisesti kestävien kulkutapojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden kasvu ja ajoneuvokannan nopea sähköistyminen.

Espoon on panostanut merkittävästi kestävään liikenteeseen. Kaupungin joukkoliikenne on kehittynyt Länsimetron ja pikaraitiotie 15 avaamisen myötä. Kestävien kulkumuotojen eli joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuus nousi jo 60 prosenttiin. Joukkoliikenteen päästövähennyspotentiaali on suurin joukkoliikennematkojen pituuden vuoksi, mutta myös kävelyyn ja pyöräilyyn panostetaan ja ne täydentävät joukkoliikennematkoja. Kävelyllä ja pyöräilyllä on myös suuri merkitys kaupunkikeskustojen viihtyisyydelle sekä sosiaaliselle kestävyydelle.

Espoossa tieliikenteen kestävien käyttövoimien eli sähkö, hybridi- ja kaasuautojen osuus on jo 21 prosenttia Espoon autokannasta. Sähkö- ja hybridiautojen määrä ensirekisteröidyistä autoista oli helmikuussa edellisen 12 kuukauden ajalta 65 prosenttia.

Espoo seuraa myös kulutuksen päästöjen kehitystä

HSY:n pääkaupunkiseudun ilmastopäästölaskennassa ja Espoon nykyisessä hiilineutraaliustavoitteessa ei huomioida kulutushyödykkeiden, kuten ruuan, tavaroiden tai rakennustuotteiden, välillisiä päästöjä. Kaupunki seuraa kuitenkin myös kulutuksen hiilijalanjälkeä ja on mukana kehittämässä laskentamenetelmiä entistä tarkemmiksi.

Hiilineutraalius on yksi Espoo-tarinan tavoitteista. Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan 20.5.2024. Euroopan komissio on valinnut Espoon toteuttamaan missiota 100 ilmastoneutraalista ja älykkäästä kaupungista ja myöntänyt Espoolle Mission Label -tunnuksen.