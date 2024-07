Opinnot alkavat pian – 9 vinkkiä opiskelijalle sopivan kannettavan valintaan

1. Tarkista opiskelupaikan minimivaatimukset

Opintojen kannalta tärkeät ominaisuudet voivat vaihdella sen perusteella, minkä koulusasteen opintoihin laitetta ollaan hankkimassa. Opiskelupaikan varmistuttua kannattaa tutustua oman koulun vaatimuksiin. Etenkin kolmannen asteen koulut listaavat usein minivaatimuksensa verkkosivuillaan opiskelukäyttöön tarvittaville laitteille.

Lukiokäyttöön tulevien kannettavien vaatimuksena kaikkialla Suomessa on sähköisen koejärjestelmän, Abitin yhteensopivuus. Power testaa kaikki valikoiman kannettavat ja yhteensopiville koneille lisätään ylioppilaslakki-logo, josta yhteensopivat koneet tunnistaa. Tämän lisäksi yhteensopivuus voidaan testata missä tahansa Power-myymälässä.

2. Kauanko akku kestää?

Opiskelukäyttöön tarkoitetun kannettavan tietokoneen hankinnassa kannattaa kiinnittää huomiota akunkestoon: kestääkö akku ilman verkkovirtaa koko koulupäivän. Tieto löytyy tuotteen tiedoista ja se vaihtelee n. 8 tunnista jopa 22 tuntiin.



3. Onko laitetta mukava kantaa ja käsitellä?

Läppärin hankinnassa kannattaa kiinnittää huomioa sen kannettavuuteen, koska laitetta kannetaan mukana päivittäin. Kevyt paino ja laitteen ohut muotoilu pitävät laukun keveänä. Toisen mielestä jykevämpää laitetta voi olla mielekkäämpi käsitellä.

4. Miellyttääkö näyttö omaa silmää?

Kannettavien tietokoneiden näytöissä on eroja niin kirkkaudessa kuin tarkkuudessa ja niitä kannattaakin vertailla myymälässä ennen lopullista päätöstä, sillä kannettavan ruutua katsotaan parhaassa tapauksessa useita tunteja päivässä.

Jos haluaa piirtää, tehdä muistiinpanoja tai merkintöjä suoraan ruudulle, kannattaa valita kannettava, jossa on kosketusnäyttöominaisuus.



5. Kuinka paljon tehoa on riittävästi – myös opintojen ulkopuoliseen elämään?

Riittävään suorituskykyyn panostaminen varmistaa, että tietokoneen tehot riittävät koko opintojen ajan. Kannettavan suorituskyvyn keskeiset tekijät ovat prosessori ja keskusmuistin määrä. Opiskelukäyttöön voi suositella vähintään 8 gigatavun keskusmuistia sekä Intelin Core i -sarjan tai AMD Ryzen -sarjan prosessoria.

Jos tietokonetta käytetään pääasiassa toimisto-ohjelmistoihin ja internetselaamiseen, jotka eivät vaadi koneelta paljoa tehoja, on edullisempi kannettava täysin riittävä. Vaativampaan käyttöön, kuten mallinnusohjelmien, graafisen materiaalin tai videoiden käsittelyyn, tarvitaan enemmän suorituskykyä ja usein erillinen näytönohjain.



Yleisohjeena voidaan sanoa, että mitä enemmän laitteessa on tehoa, sitä pidempi-ikäinen se on myös tehojensa puolesta, eli laite kestää pidempään hidastumatta.



Lisäksi kannattaa miettiä, mitä muuta laitteella tehdään opintojen ohella – esimerkiksi pelaamiseen voidaan tarvita enemmän näytönohjaintehoa kuin opiskeluihin, ja laitevalinta kannattaa tehdä sen perusteella.





6. Löytyisikö sopiva läppäri suosikkilaitteiden joukosta?

Lenovo Yoga Slim 6 14IAP8 I5 14" (82WU0070MX) – riittävästi tehoja opintoihin

Suurimmalle osalle opiskelijoista riittävästi tehoa koko opintojen ajaksi. Pitkä akunkesto, ohut ja kestävä alumiinirunko, taustavalaistu näppäimistö ja OLED-näyttö. Varma valinta opiskelukäyttöön. Laitteesta löytyy myös tehokkaampi versio (82WU007BMX).





Cepter Twist (i3) 14" (CTWISTI3 & CTWISTI5) – kannettava ja tabletti yhdessä

360 astetta taittuva IPS-kosketusnäyttö, jonka ansiosta laitetta voi käyttää myös tabletin tavoin. Pitkä akunkesto. Mallista löytyy kaksi ominaisuuksiltaan vastaavaa, mutta eri tehoista versiota.



Lenovo LOQ 15ARP9 (RTX 4060) 15,6" (83JC001NMX) – suorituskykyä opintoihin ja pelaamiseen

Tehokas kannettava tietokone vaativampaan käyttöön, jolla voi yhdistää opinnot ja vapaa-ajan pelaamisen.



7. Löytyisikö laite käytettynä?

Opiskelukäyttöön hankittavan kannettavan ei tarvitse välttämättä olla uusi. Powerin RePOWER-valikoimasta löytyy vaihtoehtoja aiemmin käytössä olleista kunnostetuista koneista. Käytetty ja kunnostettu kannettava on edullisempi valinta niin lompakolle kuin luonnolle. Käytetyn ostamalla voi säästää selvää rahaa tai panostaa tehoiltaan parempaan malliin pienemmällä kustannuksella.

RePOWER-kannettavien valikoimaan voi tutustua Power-myymälöissä ja verkkosivulla:https://www.power.fi/c/10164/tietotekniikka/tietokoneet/repower-kannettavat-tietokoneet/

8. Mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita käytät?

Opintolaitokselta kannattaa tarkistaa, tarjoaako opiskelupaikka yleiset toimistosovellukset, kuten Wordin ja Excelin. Microsoftin ohjelmistot eivät yleisesti sisälly laitteeseen, vaan ne ostetaan erikseen.



Lisälaitteiden liitettävyys kannettaviin tietokoneisiin on rajallinen, ja tähän kannatta varautua USB-/USB C -adapterilla tai -hubilla, joka kasvattaa merkittävästi laitteeseen liitettävien lisälaitepaikkojen määrää.

Esimerkiksi joissain lukiokokeissa laitteeseen on yhdistettävä samanaikaisesti USB-tikku, kuulokkeet, langallinen verkkoyhteys ja hiiri – kaikissa kannettavissa ei ole suoraan näille yhdenakaisesti vapaita paikkoja.

Kannettavissa tietokoneissa hiirenä toimii kosketuslevy. Opinnoista ja omasta tarpeesta riippuen erillinen hiiri voi tuoda helpotusta arkeen.

Kannettava tietokone kannattaa suojata fyysisesti, koska sitä kannetaan paljon kodin ja opiskelupaikan välillä. Kannettaville tietokoneille suunnitellut laukut ja reput suojaavat hankintaa.



9. Huolehdi tietoturvasta

On hyvä ymmärtää, että nykypäivän tietoturvauhat eivät rajoitu enää laitekohtaisiin viruksiin, vaan koskevat kaikkia laitteesta tai käyttäjästä riippumatta. Tietomurrot ja identiteettivarkaudet yleistyvät, joten kannettavaa hankkiessa on hyvä huolehtia tietojen turvaamisesta. Powerilta löytyy kattavasti sisällöltään ja kestoltaan erilaisia tietoturvaratkaisuja, joiden avulla voi hankkia tarvitsemansa suojan.