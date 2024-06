Time-lehti ja Statista nimesivät Schneider Electricin maailman vastuullisimmaksi yritykseksi

Johtava energianhallinnan ja automaation asiantuntija Schneider Electric nousi Time-lehden ja Statistan laatiman "World's Most Sustainable Companies for 2024" -listan kärkisijalle. Tunnustus kuvastaa Schneider Electricin kunnianhimoisia tavoitteita oman toimintansa päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi se on osoitus yrityksen sitoumuksesta auttaa asiakkaitaan parantamaan energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä.

Time ja Statista käyttivät monivaiheista läpinäkyvää menetelmää tunnistaakseen maailman vastuullisimmat yritykset vuonna 2024. Prosessissa oli mukana yli 5 000 maailman suurinta ja vaikutusvaltaisinta yritystä. Nelivaiheisen arvioinnin jälkeen lopullisesta listauksesta jätettiin pois kestämättömät toimialat ja huomioitiin esimerkiksi ulkoiset kestävyysluokitukset ja sitoumukset, yritysten raportointikäytännöt sekä ympäristö- ja sosiaaliset tulosindikaattorit. Tämän kattavan arvioinnin lopputuloksena mukana oli 500 yritystä yli 30 maasta.

Time ja Statista korostivat Schneider Electricin teknologista asiantuntemusta ja Schneider Sustainability Impact (SSI) -ohjelmaa. Se ohjaa ja mittaa yrityksen edistymistä kohti vuosien 2021–2025 globaaleja kestävyystavoitteita, joihin kuuluu kuuden pitkän aikavälin sitoumuksen edistäminen. Sitoumukset kattavat kaikki ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät kokonaisuudet.

Tämän lisäksi Schneider Electric auttoi omia asiakkaitaan vähentämään hiilidioksidipäästöjään: vuodesta 2018 lähtien on säästetty ja vältetty 553 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Yhtiö on myös edistynyt merkittävästi oman toimitusketjunsa muuttamisessa. Schneider Electricin 1 000 tärkeimmän toimittajan hiilipäästöt vähenivät 27 prosenttia ohjelman alusta. Lisäksi 21 prosenttia yhtiön strategisesti tärkeimmistä toimitusketjukumppaneista on täyttänyt Schneider Electricin ihmisarvoista työtä koskevat standardit.

– Meille on suuri kunnia, että meidät on nimetty maailman vastuullisimmaksi yritykseksi. Tämä saavutus on osoitus sitoutumisestamme kestävään kehitykseen, joka on osa kaikkea toimintaamme. Otamme ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan huomioon päätöksissämme ja jokapäiväisessä toiminnassamme. Tämä innostaa meitä entisestään edistämään kestävyystavoitteitamme ja varmistamaan, että kaikki osallistuvat myönteisen ja kestävän vaikutuksen luomiseen, sanoo Schneider Electricin pääjohtaja Peter Herweck.

– Schneider Electric on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi esimerkiksi ilmastoneutraaliustavoitteilla vuoteen 2025 mennessä, mutta olemme myös auttaneet ja innostaneet asiakkaitamme vähentämään päästöjään. Impact-ohjelmamme avulla mittaamme monia kestävän kehityksen aloitteita ja olemme vähentäneet CO2-päästöjämme koko toimitusketjussa. Olemme Suomessa ylpeitä siitä, että olemme listan kärjessä, sanoo Schneider Electric Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Schneider Electric oli hiljattain mukana myös Dow Jones Sustainability World Indexissä 13. peräkkäisenä vuonna. Yhtiö sijoittui toimialansa ykköseksi ja varmisti paikkansa Eurooppa-indeksissä. Saavutus kuvastaa Schneider Electricin vahvaa ympäristön, yhteiskunnan ja hallintotavan (ESG) suorituskykyä, sillä kestävä kehitys on sen strategian ytimessä.

Lisätietoja:

Sirpa Ikola, Vice President, Strategy & Development, Schneider Electric Finland

+358 40 638 6639, sirpa.ikola@se.com