Koululaisen ensimmäinen puhelin – mitä vanhemman on hyvä ottaa huomioon ostoksilla?

1. Sopiva koko

Älypuhelinten uusien mallien koko on kasvanut viime vuosina. Koululaisen puhelinta hankkiessa on kuitenkin tärkeä miettiä, että puhelin sopii pieneen käteen. Kun lapsi saa puhelimesta hyvän otteen, pysyy se myös vauhdissa paremmin mukana putoamatta.

Siksi kännykkäkaupoille kannattaa lähteä yhdessä lapsen kanssa.



2. Malli ja väri voivat olla koululaiselle iso juttu

Jos koululaiselle on muotoutunut puhelimesta toive, todennäköisesti kaveriporukassa tai isosisaruksella on puhelin, jonka perusteella toive on syntynyt. iPhone on usein toivelistan kärjessä, mutta hinnan vuoksi sen hankinnasta käydään monissa perheissä ymmärrettävästi keskustelua. Mieluinen malli voi löytyä edullisemmin käytettynä.

Väriä voi puolestaan vaihtaa myös lapselle mieluisilla suojakuorilla.



Älypuhelimien käyttöjärjestelmät eroavat toisistaan merkittävästi, joten lapselle voi olla helpointa valita saman merkkinen puhelin kuin aikuisten puhelimet ovat, mikä auttaa lapsen opastamisessa puhelimen käyttöön.



3. Käytetty puhelin voi tuoda muitakin etuja kuin edullisuuden

iPhonen vanhemmat mallit, kuten iPhone SE, iPhone 7 ja 8 ovat kooltaan uusimpia malleja pienempiä. Yllättäjänä iPhone 11 on edellä lueteltuja malleja vain aavistuksen isompi. iPhone 11-sarjaan saa myös edelleen tärkeitä päivityksiä, joten se on varma valinta koululaisen puhelimeksi.



Käytetyn puhelimen voi olla myös hyvä vaihtoehto, varsinkin kun sen ostaa niihin erikoistuneelta toimijalta. Esimerkiksi Power-liikkeen RePOWER-valikoiman puhelin on toimivaksi todettu, tarvittaessa korjattu ja tehdasasetuksiin palautettu, joten sen pääsee ottamaan käyttöön kuin uuden.

Käytettyä puhelinta ostaessa on kiinnitettävä huomiota akun kestoon. Koko päivän kestävä akku on ensiarvoisen tärkeä lapsen lisäksi vanhemmille, jotta lapsen puhelin pysyy koko päivän päällä ja siihen saa yhteyden. RePOWER-puhelimien akun varaus tarkastetaan ja tarvittaessa akku vaihdetaan ennen myyntiä.



4. Muista puhelimen suojaus

Älypuhelimet, ja etenkin niiden näyttö, ovat alttiita rikkoutumiselle vauhdikkaassa arjessa. Koululaisen puhelin on hyvä suojata suojakuorella ja panssarilasilla. Puhelimen lasin vaihtaminen on usein jopa useampia satasia maksava operaatio, kun taas panssarilasin saa alle neljälläkympillä näyttöä suojaamaan.





5. Turvaa tiedot

Puhelin ei ole altis pelkästään ulkoisille vahingoille – älypuhelimeen liittyy myös tietoturvariskejä. Moni ajattelee, että lapsen tiedoissa ei ole mitään ulkopuolista kiinnostavaa, mutta puhelin on usein yhteydessä myös vanhemman henkilötietoihin.

Tietoturvapaketti tuo suojaa kahteen suuntaan: sekä lapsi että koko perheen tiedot pysyvät turvassa. Tietojen kalasteluyritykset leviävät verkossa ja tunnistaminen on myös aikuisille koko ajan hankalampaa.

Lapsen turvaa voidaan lisätä tietoturvapaketin asetusten avulla: voidaan määrittää pääsy vain turvallisiin wifi-verkkoihin, lapsi ei ajaudu haitallisille sivustoille ja internetin käyttöä voidaan rajoittaa tiettyihin kellonaikoihin.

Jos tietoturvavuoto havaitaan, ohjelma ilmoittaa siitä ja toimenpiteisiin voi ryhtyä nopeasti.



6. Huomioi liittymän vaikutukset

On hyvä huomioida, mitä liittymän kuukausimaksu sisältää: vaihtoehtoina on laskuttaa puheluista, tekstiviesteistä ja datasta käytön mukaan tai valita rajaton käyttö. Rajattomalla käytöllä puheaika, viestit tai data eivät pääse loppumaan kriittisellä hetkellä. Rajattoman käytön liittymän kulua voi rajata valitsemalla kohtuullisen netin nopeuden. Rajaton liittymä osaltaan mahdollistaa vanhemmille ennakoitavan laskutuksen.



Liittymää valitessa voidaan myös luoda rajoituksia korkeasti hinnoiteltujen puhelinpalvelujen käyttöön. On hyvä huomata, että vaikka oma lapsi ei olisi kiinnostunut maksullisista palveluista, kaveriporukassa voi olla tilanteita, joissa toisia kannustetaan tekemään asioita.



Huomio ostoksilla kiinnittyy useimmiten itse puhelimeen, vaikka tietoturvasta huolehtiminen ja liittymän valinta ovat jopa tärkeämpiä kuin puhelimen valinta. Hyviä puhelimia saa suhteellisen edullisesti uusiakin, mutta liittymällä tai tietoturvahuijauksella onnistuu aiheuttamaan nopeasti isomman laskun kuin mitä itse puhelin maksaa.



7. Harjoittele käyttöä ja käy pelisääntöjä läpi yhdessä

Ensimmäisen puhelimen käyttöä kannattaa harjoitella lapsen kanssa yhdessä ja samalla keskustella käytön pelisäännöistä.