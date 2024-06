Vuoden vierasvenesatama 2025 -äänestys käynnistyy heinäkuussa

Äänestyksessä ovat mukana kaikki viralliset vierasvenesatamat, jotka tarjoavat yöpymiseen soveltuvia vieraspaikkoja oheispalveluineen sekä ne vieraslaiturit, jotka ovat aikaisemmin äänestyksessä menestyneet. Satamia on yhteensä 240. Määrä koostuu palvelusatamista, vieraslaitureista ja vierassatamista. Vuoden vierasvenesatamat saavat kunnialaatan ja osaston Vene 25 Båt -messuilta. Äänestyksen voittajat julkistetaan Vene 25 Båt -messuilla 7.2.2025 Helsingissä.

Äänestys on käynnissä 1.7.–30.9.2024 verkkosivuilla www.satamassa.fi ja äänestää voivat kaikki vierasvenesatamien vieraat. Kaikkien äänestäjien kesken arvotaan 300 euron veneilytuotelahjakortti ja 10 kahden henkilön lippupakettia Vene 25 Båt -messuille. Suomen Purjehdus ja Veneily ry on järjestänyt kisan perinteisesti jo vuodesta 1987. Tänä vuonna palkittiin Vuoden vierasvenesatamat 2024 ja ne ovat Suomenlinna ja Majakkapaviljonki Vääksyssä. Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n venesatamakomitea jakoi lisäksi kunniamaininnat neljälle satamalle. Kunniamaininnan saivat rannikkoalueelta Örö ja Bodö sekä Järvi-Suomesta Luhanka, Reeti ja Kuhmoinen, Sahanranta.

Vuoden 2024 voittajilla on kiirettä veneilijöiden lomakautena

Suomenlinnassa kausi on alkanut hyvin jo huhtikuun puolella. ”Porukkaa on riittänyt ja nyt odotetaan innolla lomakauden alkua, jolloin veneitä tulee vierassatamaan kauempaakin. Satamaan tulee joka viikko myös muutamia venekuntia ulkomailta. Vierasvenesatamassa vieraillaan myös ilman omaa venettä julkisella lautalla. Ne, joilla ei vielä ole omaa venettä tulevat ihmettelemään vierasvenesataman hyvää tunnelmaa ja upeita veneitä,” kertoo Tony Liljeström Suomenlinnasta.

Majakkapaviljonki on avoinna koko vuoden, mutta nyt veneilykauden alettua ja lämpimien säiden tultua kiire on kova. ”Meillä menee oikein hyvin ja ilolla tehdään töitä yötä päivää. Tekemisen meininki on kova. Pidämme paikat kunnossa ja olemme ajan hermolla. Juuri on hankittu uusia polkupyöriä”, kertoo Virpi Vavuli kiireen keskeltä.

Molemmat vierasvenesatamat toivottavat kaikille hyvää kesää ja toivottavat veneilijät tervetulleiksi vierasvenesatamiin.