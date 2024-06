Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Takajärven tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Myrsky Energia Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kokemäen kaupunkiin. Sähkönsiirtoreitti ulottuu mahdollisesti myös Harjavallan kaupungin puolelle.

Suunniteltu tuulivoimatuotantoalue sijoittuu Kokemäen Takajärven alueelle noin 8 kilometriä Kokemäen keskustasta pohjoiseen ja on kooltaan noin 1 260 hehtaaria. Hankealueelle suunnitellaan 11–12 tuulivoimalaa, joiden suunniteltu yksikköteho on 7–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä.

Liittyminen kantaverkkoon suunnitellaan toteutettavaksi Fingrid Oyj:n Harjavalta–Melo 110 kV -voimajohtoon, joka kulkee Takajärven hankealueen pohjoispuolella. Kantaverkon ensisijaiseksi liittymispisteeksi suunnitellaan uutta sähköasemaa tai kytkinasemaa hankealueen luoteisreunan läheisyyteen. Vaihtoehtoisena liittymispisteenä tarkastellaan Harjavallan sähköasemaa Harjavallan kaupungin ja Nakkilan kunnan rajalla noin 12 kilometrin päässä hankealueen rajasta. Lisäksi selvitetään ulkoisen sähkönsiirron toteuttamista vaihtoehtoisesti joko maakaapelilla tai ilmajohdolla.

Kuulemisen aikana YVA-ohjelmasta toimitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 26 lausuntoa ja 19 mielipidettä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on 27.6.2024 antanut YVA-ohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnossa on korostettu maisemallisesti ja kulttuuriperinnöllisesti arvokkaille alueille ja kohteille kohdistuvien maisemavaikutusten, linnustovaikutusten sekä erilaisten ihmisiin kohdistuvien vaikutusten, kuten melu- ja välkevaikutusten, arvioinnin merkitystä. Lisäksi yhteisvaikutusten arvioinnin on todettu olevan tärkeässä roolissa lähiseudulle suunnitteilla olevien lukuisten energiatuotantohankkeiden vuoksi. Edellä mainittujen ympäristövaikutusten lisäksi pidetään tärkeänä, että arvioidaan myös mahdolliset yhteisvaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteystarpeisiin.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja ympäristövaikutusten arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon YVA-ohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt ja kuulemisen aikana esiin tulleet seikat.

YVA-ohjelma liitteineen sekä yhteysviranomaisen siitä antama lausunto ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/takajarven-tuulivoimahanke-YVA.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Joy Arlander, joy.arlander@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 202