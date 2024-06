OAJ hyväksyi sovintoehdotuksen yksityiselle opetusalalle

Uusi työehtosopimus on lähtökohdaltaan yleisen linjan mukainen, mutta sen lisäksi opetushenkilöstölle kohdentuu oma paikallinen kehittämiserä vuosille 2024-2026. Sen tarvetta ja mahdollisuutta arvioidaan kussakin oppilaitoksessa vuosittain. Erän tavoitteena on mm. turvata opetushenkilöstön saatavuutta sekä ylläpitää veto- ja pitovoimaa.

Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimus päättyi jo 31.3. ja opetushenkilöstö on ollut siitä asti sopimuksettomassa tilassa.

– OAJ on hakenut aktiivisesti kompromissiratkaisua koko kevään ajan ja esittänyt useita ratkaisuvaihtoehtoja. Neuvottelut eivät siitä huolimatta edenneet, joten ratkaisua on viime kuukaudet haettu valtakunnansovittelijan johdolla.

– Neuvottelujen taustalla vaikutti vahvasti työnantajapuolen tiukka koordinaatio sekä maan hallituksen ajama lakisääteinen vientimalli. Opetushenkilöstölle kohdennettu paikallinen kehittämiserä on kuitenkin ensi askel oikeaan suuntaan ja lisää positiivista kilpailua saada kelpoisia opettajia pysymään ja hakeutumaan yksityiselle opetusalalle, puheenjohtaja Katarina Murto kertoo.

OAJ:n hallitus käsitteli sovintoehdotusta ylimääräisessä hallituksen kokouksessaan aamulla 28.6. ja päätti hyväksyä sovintoehdotuksen.

– Hallitus arvioi, että syksyllä erillisestä opetushenkilöstön kehittämiserästä olisi entistä vaikeampi sopia, Murto toteaa.

Sopimuskausi on 28.6.2024 –31.3.2027. Yleiskorotus 1.9.2024 on 2,5 prosenttia ja paikallinen erä 0,4 prosenttia. Peruskouluissa ja lukioissa paikallinen erä on osa yleiskorotusta, joka on 2,9 prosenttia. Toisen ja kolmannen sopimusvuoden palkantarkistusten suuruus määräytyy verrokkialojen mukaan. 1.5.2025 ja 1.5.2026 maksettavista korotuksista 70 prosenttia on yleiskorotusta ja 30 prosenttia paikallista erää.

Vain opetushenkilöstöä koskevan paikallisen kehittämiserän suuruus voi olla esimerkiksi 0,4 prosenttia vuosittain.

Yksityisellä opetusalalla ehti olla kaksi lakkoa, ensimmäinen huhti- ja toinen toukokuussa. OAJ hylkäsi huhtikuussa annetun ensimmäisen sovintoehdotuksen.

Valtakunnansovittelija jätti uuden sovintoehdotuksensa myöhään torstai-iltana 27.6.