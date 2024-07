Lohikoskelaisia-sukukertomus on julkaistu

Tuija Perkiökankaan sukukertomus Lohikoskelaisia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Tuija Perkiökankaan laaja sukututkimus sukeltaa tavallisten maanviljelöiden, isäntien ja emäntien, sekä esimerkiksi valtiopäivämiesten ja virkamiesten yhteenkietoutuneisiin kohtaloihin. Perkiökangas kuvaa paikallishistoriaa aina rankoista nälkävuosista, hurjista hevosajeluista ja sisällissodan vaiheista yksilöiden merkitykseen yhteisössään kirjavalla otteella. Paikallista elämää esitellään teoksessa niin jälkipolville välittyneinä muisteluina, kuten myös lehtileikkeissä, lähetetyissä kirjeissä, sekä henkilökohtaisissa runoissa esitettyjen ajatusten kautta.

Kieltenopettajana toiminut Tuija Perkiökangas asuu miehensä kanssa Pomarkussa, kivenheiton päästä synnyinseudultaan Kankaanpäästä. Nuorena syttynyt innostus sukututkimukseen johti Perkiökankaan kirjoittamaan ensin omista isovanhemmistaan ja näiden läheisistä, kunnes teos myöhemmin laajeni Lohikoskelaisiksi.

Perkiökankaan kotiseuturakkaus tulee esiin arvostuksessa Kankaanpään mäntymetsiä, kankaita ja avokallioita kohtaan. Sukututkimuksen myötä tämä on ymmärtänyt satakuntalaisuuden olevan moninaista. “Maalaisuus on voimavara. Juuriaan ei pidä hävetä, sillä kasvumme on niiden varassa”, Perkiökangas sanoo.

PERKIÖKANGAS, TUIJA: LOHIKOSKELAISIA

179 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN9789527584538

Ilmestymisaika: Kesäkuu 2024

