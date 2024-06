Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:n uusi toiminnanjohtaja nimitetty

Kaisa Kaapo ottaa vastaan toiminnanjohtajan tehtävän Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:ssä 19.8.2024. Kaisa raportoi tehtävässään yhdistyksen hallitukselle. Edeltävä toiminnanjohtaja, Johanna Hylkilä, toimi tehtävässä lähes seitsemän vuoden ajan.

Kaisa on monipuolinen ja innovatiivinen projektiosaaja ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus tunnettujen suomalaisten brändien suunnittelusta, valikoimista, hankinnasta, myynnistä, konseptoinnista ja markkinoinnista. Kaisa on toiminut erilaisissa johtavissa asiantuntijatehtävissä monialaisissa tiimeissä ja laajoissa sidosryhmissä SOK:lla, Finlayson Oy:ssä ja Manna&Co:ssa. Kaisa on koulutukseltaan Taiteen maisteri Aalto Yliopistosta.

”Toivotan Kaisan lämpimästi tervetulleeksi Kokkolan Suurteollisuusalueelle. Kaisan laaja osaaminen ja kokemus tavoitteellisesta toiminnan johtamisesta ja yhteistyön rakentamisesta antaa hänelle erinomaiset valmiudet jatkaa yhdistyksemme strategian toteuttamista ja innovoida uutta”, toteaa Tarja Halonen, hallituksen puheenjohtaja.