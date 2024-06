Paikallisten järjestelyerien jaosta ei päästy Varhassa yksimielisyyteen

Hyvinvointialan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyy erilaisia paikallisesti jaettavia eriä, joiden käytöstä on Varhassa käyty neuvotteluja henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa. SOTE-sopimuksessa, hyvinvointialan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (HYVTES) sekä lääkärisopimuksessa jaetaan 1.6. lukien paikallinen järjestelyerä ja palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmaerä, joiden suuruus vaihtelee sopimuksittain. Vaihteluväli on 1,16−1,73 prosenttia palkkasummasta.

Järjestelyeräneuvottelut on nyt saatu päätökseen. Hyvässä hengessä käydyistä neuvotteluista huolimatta erien käytöstä ei kaikilta osin saavutettu yhteistä näkemystä työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä. SOTE-sopimuksen osalta JHL ry ja Tehy ry eivät hyväksyneet järjestelyerien käytön yleisiä periaatteita. JHL ry jätti eriävän näkemyksensä myös HYVTES:in sekä HYVTES:in liitteen 7 osalta. JUKO ry katsoi puolestaan, että täyttä yksimielisyyttä erien jaosta ei saavutettu lääkärisopimuksen yhden liitteen osalta. Järjestöt perustelevat eriäviä näkemyksiään sillä, että neuvottelujen aikataulu oli järjestöjen mielestä liian tiukka, minkä vuoksi järjestöillä ei ollut mahdollisuutta perehtyä materiaaliin riittävästi. Lisäksi järjestöt katsovat, ettei niiden esityksiä erien jaosta huomioitu riittävän kattavasti. Viime kädessä järjestelyerien jakaminen tapahtuu työnantajan esityksen mukaisesti.

− Nyt jaettavilla järjestelyerillä saamme merkittävissä määrin yhdenmukaistettua palkkausta samoissa tehtävissä toimivien välillä ja korjattua esiin tulleita palkkausepäkohtia. Erien jako toteutetaan sen perusteella, mitä yhdenmukaistustarpeita sekä palkkaepäkohtia työnantajan ja henkilöstön edustajien muodostamat palkkaustyöryhmät ovat nostaneet esiin, toteaa Varhan henkilöstöjohtaja Noora Nordberg.

− Palkkaharmonisaatio on kuitenkin pitkäkestoinen prosessi, joka ei vielä tullut tällä valmiiksi. Samanaikaisesti on käynnissä myös mittavat valtakunnalliset hyvinvointialan palkkausjärjestelmäuudistukset, joiden täytäntöönpano tapahtuu vaiheittain. Näillä uudistuksilla on vaikutusta myös palkkaharmonisaation valmiiksi saattamiseen, Nordberg jatkaa.