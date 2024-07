VAKEn aikuissosiaalityö vastaa kasvavaan palvelutarpeeseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aikuissosiaalityö tarjoaa neuvontaa ja ohjausta 18–64-vuotiaille vantaalaisille ja keravalaisille. Aikuissosiaalityö pitää sisällään monenlaisia palveluja työikäisille aina matalan kynnyksen sosiaalineuvonnasta suunnitelmalliseen sosiaalityöhön, mutta myös asumispalveluja, matalan kynnyksen päivätoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja vammaisten työ- ja päivätoimintaa sekä työvalmennusta ja taloudellisen tuen palveluja.

Aikuissosiaalityön palvelut pystyvät vastaamaan palvelutarpeeseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aikuissosiaalityön kuukausittain kontaktissa olleiden asiakkaiden määrä on kasvanut hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen jälkeen noin 21 tuhannesta toukokuun 2024 noin 26 tuhanteen. Samaan aikaan kuukausittain suunnitelmallisen aikuissosiaalityö asiakkuudessa olleiden asiakkaiden määrä on pysynyt melko ennallaan, noin 6000 asiakkaassa kuukaudessa. Kasvanut asiakasmäärä saadaan siis palveltua varsin hyvin, eivätkä kaikki asiakkaat tarvitse palveluja kuukausittain. Aikuissosiaalityön asiakkuuksien yleisin päättymissyy on asiakkaan palvelutarpeen poistuminen esimerkiksi opiskelun, työn aloittamisen tai muuttuneen elämäntilanteen tai talouden vuoksi, mikä kattaa noin puolet aikuissosiaalityön päättyneistä asiakkuuksista. VAKEn aikuissosiaalityö onnistuu siis selvittämään asiakkaiden elämän haasteita.

"Mitä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaamme saavat palvelua, sitä paremmin voimme auttaa ennaltaehkäisemään elämäntilanteiden vaikeutumista ja tarjota kohdennettua palvelua, oli kyse sitten talous-, työllistymisen, asumisen tai sosiaalisen tuen tarpeista." Palvelualuejohtaja Henna Kaukonen-Nyholm

Sosiaalineuvontaa monesta kanavasta

Aikuissosiaalityössä autetaan kaikkia asiakkaita tilanteesta riippumatta, mutta VAKEssa on panostettu erityisesti ennaltaehkäisevään työhön. Matalan kynnyksen sosiaalineuvontaan saa yhteyden puhelimen ja paikan päällä asioimisen lisäksi myös verkkosivujemme chat-palvelulla, josta on saatu hyviä kokemuksia sen aloitettua toukokuun 2024 lopussa. Muihin palveluihin kiinnittymättömille asiakkaille suunnattu aikuisten etsivä työ on myös aloittanut toimintansa Vantaalla ja Keravalla VAKEn aikuissosiaalityön ja asumispalvelujen yhteistyönä.

Nopea puuttuminen asumisen haasteisiin vähentänyt vuokrarästejä

Pääkaupunkiseudulla sosiaalityössä näkyy erityisesti asumisen kalleus. Moni sosiaalineuvonnan kysymys koskeekin asumista ja tätä varten VAKEssa on perustettu oma asumisneuvonta yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa Tikkurilan sosiaaliasema Versoon. Ilmiö näkyy myös vuokrarästien osuudessa VAKEn myöntämästä ehkäisevästä toimeentulotuessa, sillä vuokrarästeihin ehkäisevää toimeentulotukea myönnettiin toukokuussa 2024 noin 28 000 euroa, mikä on vain noin yksi kolmasosa siitä, mitä se oli vastaavana aikana vuonna 2023. VAKEssa asiakkaiden maksamattomiin vuokrarästeihin on puututtu tarjoamalla heille ongelmien ilmaannuttua nopeasti neuvontaa asumis- ja talouskysymyksissä sekä tarvittaessa ohjausta talous- ja velkaneuvontaan ja yhteydenottoon vuokranantajaan. Nopealla puuttumisella onkin saatu vuokrarästien osuutta myönnetystä ehkäisevästä toimeentulotuesta laskettua merkittävästi vuoden 2023 noin 97 000 euron kuukausittaisesta summasta.