SDP:n Gebhard esitti, että eheytyshoidot kielletään laissa – kokoomukselle ja perussuomalaisille tämä ei käynyt

Lakivaliokunnan kokouksessa 13.6.2024 käsiteltiin SDP:n Elisa Gebhardin esitystä, jonka mukaan eheytyshoidot kieltävän kansalaisaloitteen pohjalta ryhdytään lainvalmisteluun. Vasemmistoliiton Minja Koskela kannatti ehdotusta. Kokoomuksen Mari Kaunistola ehdotti Perussuomalaisten Rami Lehtisen kannattamana, että kansalaisaloitteeseen sisältyvä ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä hylätään ja että mietintöön sisällytetään lausumaehdotus. Äänestyksessä Kokoomuksen Kaunistolan ehdotus voitti Gebhardin ehdotuksen äänin 9–6.

Lopputulos asettaa kyseenalaiseksi, saadaanko tällä vaalikaudella aikaiseksi eheytyshoidot kieltävää lainsäädäntöä.

- Me tiedämme jo riittävästi eheytystoiminnan haitoista. Tiedämme, että eheytyshoitojen kieltäminen on ainoa oikea ratkaisu. Eheytystoiminta on räikeää syrjintää, ja se on haitta eheytyksen kohteeksi joutuneiden ihmisten mielenterveydelle, Gebhard muistuttaa.

Gebhardin mukaan moni on yllättynyt kokoomuslaisten edustajien toiminnasta eheytyshoitoasiassa.

- Kokoomuksella on edelleen voimassa oleva puoluekokouspäätös, joka tukee eheytyshoitojen kieltämistä. Näin Pride-marssin päivänä kokoomuksen toiminta tässä asiassa vaikuttaa erityisen ristiriitaiselta, Gebhard toteaa.

- Toivon syvästi kokoomuksen tulevan oman puoluekokouspäätöksensä linjoille ja kannattavan kieltoa syksyllä, kun lakivaliokunta jatkaa asian käsittelyä. Ei ole mitään syytä uskoa, että eheytyshoidot jotenkin loppuisivat ilman lainsäädäntöä.