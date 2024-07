Kirkkojen johtajat kymmenistä kehittyvistä maista matkustavat elokuussa Helsinkiin – Suomen Lähetysseura kuuntelee toiveita yhteistyöstä

Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhialan mukaan kumppanuussuhteet ovat muuttuneet ajan myötä ja ovat muutoksessa edelleen.

”Vuoropuhelussa kehitämme yhdessä rakenteita ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat yhteistyökumppaneiden osallistumisen entistä enemmän Lähetysseuran työn ohjaamiseen. Samalla opimme toinen toisiltamme, vahvistamme yhteistyömme arvopohjaa ja määrittelemme yhteisiä tavoitteita”, Parhiala sanoo.

Kumppanuuskonsultaatiota on valmisteltu laajoissa alueellisissa kumppanuuskuulemisissa.

Elokuussa vieraita tulee Angolasta, Botswanasta, Namibiasta, Etiopiasta, Tansaniasta, Senegalista, Kambodžasta, Thaimaasta, Myanmarista, Hongkongista, Taiwanista, Lähi-idästä, Nepalista, Pakistanista, Boliviasta, Kolumbiasta, Venezuelasta, Keniasta, Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta.

Mukana on sekä pienten evankelis-luterilaisten kirkkojen edustajia että työntekijöitä maailman suurimmasta luterilaisesta kirkosta, eli etiopialaisesta Mekane Yesus -kirkosta.

Järjestöistä paikalle saapuu esimerkiksi nepalilainen Sahas, joka tekee suomalaisten tuella ilmastotyötä, ja Israelissa toimiva rauhankasvatuskeskus Rossing Center.

”Vuoropuhelu on kumppanuutemme keskeinen menetelmä. Ainutlaatuista on kuitenkin se, että voimme tavata näin laajalla joukolla kasvokkain. Tätä on odotettu”, sanoo Pauliina Parhiala.

Kansainväliset kumppanit kokoontuvat Helsingissä Lähetysseuran kanssa 24.–26. elokuuta. Moni heistä jatkaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kumppanuuskonsultaatiossa 26.-30. elokuuta ja matkustaa sen jälkeen vierailuille seurakuntiin eri puolille Suomea.

Ylöjärven seurakunnan viestintäpäällikkö Sakari Vanhanen saa seurakuntaansa vieraaksi Kolumbian kirkon piispan Atahualpa Hernandezin.

“Lähetystyö saa kasvot, kun voimme puolin ja toisin tutustua, jakaa elämäntarinoita ja uskoa. Tämänkaltaiset vierailut konkretisoivat paikallisseurakunnassa sitä, kuinka olemme yhdessä osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa”, Vanhanen sanoo.